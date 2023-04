Liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Festnahme nach Tod von Militärblogger ++ Stand: 03.04.2023 02:44 Uhr

Nach dem Tod eines bekannten Militärbloggers in Sankt Petersburg ist laut russischen Medien eine Frau festgenommen worden. Die Söldnergruppe Wagner behauptet, die ukrainische Stadt Bachmut eingenommen zu haben. Die Entwicklungen im Liveblog.

Russland: Offenbar Festnahme nach Tod von Militärblogger Nach dem Tod eines bekannten Militärbloggers in Sankt Petersburg ist nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Interfax eine Frau festgenommen worden. Sie soll dem Militärblogger Wladlen Tatarsky bei einer patriotischen Diskussionsveranstaltung eine Büste überreicht haben. Kurz darauf sei es in dem Café in der zweitgrößten russischen Stadt zu einer Explosion gekommen. Nach Angaben des russischen Gesundheitsministeriums wurden etwa 30 Menschen verletzt. Berichten zufolge war die Verdächtige vor der Detonation von Wachleuten aufgefordert worden, den Saal zu verlassen. Eine Zeugin sagte, man habe bereits vermutet, dass es sich bei dem vermeintlichen Geschenk um einen Sprengsatz handeln könnte. Die Frau habe jedoch beim Hinausgehen mit dem Militärblogger gescherzt und ihm die Statuette überreicht. Nachdem dieser sie auf einem Tisch abgestellt habe, sei es zu der Explosion gekommen. Bei Explosion in Sankt Petersburg Russischer Militärblogger getötet Der Kriegsblogger Wladlen Tatarsky ist in Sankt Petersburg bei einer Explosion in einem Café getötet worden.

Moskau: USA hinter Druck auf russisch-orthodoxe Kirche Das russische Außenministerium hat den USA vorgeworfen, der Drahtzieher des Drucks der ukrainischen Behörden auf den russisch orientierten Flügel der orthodoxen Kirche in Kiew zu sein. "Es ist kein Geheimnis, dass das Regime von (Präsident Wolodymyr) Selenskyj in seiner antiklerikalen Politik nicht unabhängig ist. Das orthodoxe Schisma, das diese Sphäre des Lebens trifft, ist ein Ziel, das in Washington seit langem verkündet wird", erklärte das Ministerium, ohne Beweise zu nennen.