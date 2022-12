Russisches Militär hat am ersten Weihnachtsfeiertag ukrainischen Angaben zufolge Städte in der Ukraine bombadiert. Auf dem russischen Luftwaffenstützpunkt Engels kam es laut Medienberichten zu mindestens einer Explosion. Die Entwicklungen im Liveblog.

Russland setzt Beschuss ukrainischer Städte an Feiertagen fort

Russische Streitkräfte haben am ersten Weihnachtsfeiertag ukrainischen Angaben zufolge zahlreiche Städte in der Ukraine bombadiert. Russland habe am Sonntag mehr als zehn Raketenangriffe auf den Bezirk Kupiansk in der Region Charkiw gestartet, mehr als 25 Städte entlang der Frontlinie Kupiansk-Lyman beschossen und in der Region Saporischschja fast 20 Städte getroffen, teilte das Oberste Militärkommando der Ukraine mit.