Liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Explosionen in mehreren Städten ++ Stand: 31.10.2022 08:11 Uhr

Russland hat erneut zahlreiche Städte in der Ukraine mit Raketen beschossen. In Kiew waren am Morgen mehrere Explosionen zu hören. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Russland beschießt Städte mit Raketen Russland hat erneut zahlreiche Städte in der Ukraine mit Raketen beschossen. In weiten Teilen des Landes gab es Luftalarm, die ukrainische Flugabwehr war aktiv, wie die dortigen Behörden mitteilten. Auch in der Hauptstadt Kiew, in Charkiw und Saporischschja waren demnach Explosionen zu hören. Die Behörden riefen die Menschen auf, sich in Schutzbunkern und anderen Räumen in Sicherheit zu bringen. Es wird über Stromausfälle berichtet. ARD-Korrespondent Vassili Golod schreibt auf Twitter, die Menschen hätten keinen Strom oder kein Wasser.

Bürgermeister von Charkiw berichtet von Raketenangriff Der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, berichtet von einem russischen Raketenangriff auf seine Stadt. Zwei Raketen seien eingeschlagen, die auf eine Einrichtung der kritischen Infrastruktur gezielt hätten, teilt er mit. Behörden im Norden, Osten und Zentrum der Ukraine berichten von Raketenbeschuss.