Liveblog Ukraine-Krieg und die Folgen ++ Baerbock: Panzerlieferung nur mit Partnern ++ Stand: 19.09.2022 01:38 Uhr

Die Bundesaußenministerin bekräftigt, dass Deutschland nur in Abstimmung mit Verbündeten Kampfpanzer an die Ukraine liefern werde. Selenskyj will Druck auf Russland aufrechterhalten. Die Entwicklungen im Liveblog.

Zahl der Kriegsdienstverweigerer in der Bundeswehr steigt Die Zahl der Kriegsdienstverweigerer in der deutschen Bundeswehr steigt deutlich an. "Im laufenden Jahr sind bisher 657 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung im Bundesamt eingegangen", sagt ein Sprecher des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Im gesamten vergangenen Jahr lag die Zahl bei lediglich 209. Sie hat sich also bis Ende August bereits mehr als verdreifacht. Viele Antragsteller begründen ihre Verweigerung angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine und einer möglichen Eskalation damit, dass sie mit einer kriegerischen Auseinandersetzung nicht gerechnet hätten.

Selenskyj: Werden Druck aufrechterhalten Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekräftigt in seiner nächtlichen Ansprache, den Druck auf die Regierung in Moskau aufrechtzuerhalten. "Vielleicht haben einige von Ihnen den Eindruck, dass wir nach einer Reihe von Siegen jetzt eine Art Atempause einlegen", sagt er. "Aber es wird keine Pause geben. Es gibt Vorbereitungen für die nächste Welle ... Denn die Ukraine muss frei sein. Das ganze Land."