Der ukrainische Präsident leitet eine Untersuchung der Explosion eines Granatwerfers bei einer Kinderveranstaltung ein. Das IW Köln kritisiert die geplante Zufallsgewinnbesteuerung. Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, kritisiert die von der Ampel geplante Besteuerung der Zufallsgewinne von Stromerzeugern. "Der Begriff der Zufallsgewinne ändert nichts an der ordnungspolitischen Fragwürdigkeit. Denn das Marktdesign für den europäischen Strommarkt hat ja gute Gründe, die darauf zielen, die Investitionen in erneuerbare Energie anzutreiben", sagt Hüther der Zeitung "Rheinische Post". Die Besteuerung der Zufallsgewinne bleibe ebenso unkalkulierbar wie die daraus folgende Entlastung der Stromkunden. "Alles in allem: vage Lösung, deren Volumen und Wirkung unklar bleibt." Mit der Maßnahme will die Bundesregierung verhindern, dass der hohe Gaspreis auf den Strompreis durchschlägt. Besser als eine Besteuerung sei es, mehr Kohle- und Atomkraftwerke einzusetzen, sagt Hüther. "Der Gaspreis ist deshalb so nachhaltig auf den Strompreis wirksam, weil günstiger herstellbarer Strom fehlt."

Selenskyj kündigt Untersuchung der Explosion in Tschernihiw an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj leitet eine Untersuchung der Explosion eines Granatwerfers bei einer Kinderveranstaltung in Tschernihiw ein. "Zwei Personen, die direkt in den tragischen Vorfall in Tschernihiw verwickelt waren, wurden wegen des Verdachts auf eine Straftat festgenommen", sagt Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache. 15 Personen, darunter acht Kinder, waren bei der Explosion bei einer außerplanmäßigen Ausstellung militärischer Ausrüstung am Samstag in der nordukrainischen Stadt verwundet worden.