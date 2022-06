Die EU-Kommissionspräsidentin geht fest davon aus, dass der Ukraine eine Beitrittsperspektive gegeben wird. Gesperrtes Oligarchen-Vermögen in der EU seit April fast verdoppelt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Selenskyj erwartet wegen EU-Gipfel Zunahme der russischen Angriffe

Nach Einschätzung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wird Russland seine Angriffe in dieser Woche angesichts der Beratungen über das Beitrittsgesuch der Ukraine zur Europäischen Union (EU) verstärken. "Diese Woche sollten wir von Russland eine Intensivierung seiner feindlichen Aktivitäten erwarten", sagt Selenskyj in seiner Videoansprache am Sonntagabend. "Wir sind bereit." Die 27 Staats- und Regierungschefs der EU werden die Frage auf einem Gipfel am Donnerstag und Freitag erörtern. Es wird erwartet, dass sie den Antrag der Ukraine trotz Bedenken einiger Mitgliedstaaten befürworten werden. Der Beitrittsprozess könnte sich über mehrere Jahre hinziehen.