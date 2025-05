liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Selenskyj reist laut Medien nach Berlin ++ Stand: 28.05.2025 05:15 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj wird laut Medienberichten zu einem Besuch bei Kanzler Merz in Berlin erwartet. Russland meldet mehr als 100 ukrainische Drohnen, die über russischem Gebiet gestoppt wurden.

Selenskyj reist Berichten zufolge nach Berlin

Russland meldet mehr als 100 Drohnenangriffe

Der Militärexperte Franz-Stefan Gady erkennt zwar einen verlustreichen Vormarsch der russischen Armee - zu einer großen Offensive sei Russland aber nicht fähig. Die Konsequenz der Bemerkung von Bundeskanzler Friedrich Merz, er werde jetzt die Reichweitenbeschränkungen für aus Deutschland an die Ukraine gelieferte Waffen aufheben, sei noch hingegen noch schwer abzuschätzen. Eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern würde den Kriegsverlauf nicht grundsätzlich verändern, so Gady.

Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt Medienberichten zufolge den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin. Wie unter anderem das Magazin Spiegel schreibt, wollen die beiden mögliche Schritte hin zu weiteren "technischen Gesprächen" zwischen der Ukraine und Russland beraten. Das ukrainische Staatsoberhaupt war zuletzt im Juni und Oktober 2024 in Berlin.

Offiziell wurde der Besuch bisher weder in Kiew noch in Berlin bestätigt. Allerdings werden aus Sicherheitserwägungen seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Auslandsreisen Selenskyjs im Vorfeld kaum kommuniziert. Zumindest hat die Polizei wegen des Besuchs eines hochrangigen Staatsgastes für diesen Tag in Berlin umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen und Verkehrseinschränkungen angekündigt.

Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge hat Russlands Luftabwehr innerhalb von drei Stunden 112 ukrainische Drohnen abgefangen, die meisten davon über den zentralen oder südlichen Regionen des Landes. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin sagte, sechs ukrainische Drohnen seien auf dem Weg in die russische Hauptstadt abgewehrt worden. Bergungsmannschaften untersuchten nun die Fragmente am Boden, so Sobjanin.

Außenminister Wadephul will durch einen Schulterschluss mit den USA den Druck auf Russlands Präsident Putin erhöhen. US-Präsident Trump verschärft seinen Ton gegenüber dem russischen Machthaber.