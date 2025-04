liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Toter und Verletzte bei russischen Drohnenangriffen ++ Stand: 30.04.2025 09:47 Uhr

Bei russischen Angriffen kommt in Dnipro ein Mensch ums Leben, dort und in Charkiw werden Dutzende verletzt. Laut südkoreanischen Angaben sind in der Ukraine 600 nordkoreanische Soldaten gefallen.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Ein Toter nach Angriffen auf Dnipro

UN: Kürzungen beeinträchtigen Hilfe für Menschen in der Ukraine

Im Osten der Ukraine verstärken die russischen Truppen nach Angaben des ukrainischen Militärs ihre Kampfhandlungen deutlich. Die Hauptstoßrichtung gelte der Stadt Pokrowsk, teilte Armeechef Olexandr Syrskij auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. "Trotz lautstarker Erklärungen über die Bereitschaft, das Feuer über die Maifeiertage einzustellen, haben die Besatzer die Intensität ihrer Kampfhandlungen deutlich erhöht und ihre Hauptanstrengungen auf die Richtung Pokrowsk konzentriert." Pokrowsk liegt in der Region Donezk und ist von Industrie und Bergbau geprägt. Die Stadt ist seit Monaten hart umkämpft.

Die Kürzungen internationaler Hilfsgelder beeinträchtigen den Vereinten Nationen (UN) zufolge immer mehr die Versorgung notleidender Menschen in der Ukraine. Es würden dringend zusätzliche Mittel benötigt, um Leben zu retten und die Unterstützung aufrechtzuerhalten, sagte die stellvertretende UN-Nothilfekoordinatorin Joyce Msuya in New York.

In den ersten drei Monaten des Jahres 2025 hätten mehr als 340 humanitäre Organisationen schätzungsweise 2,3 Millionen Menschen mit lebensrettender Hilfe erreicht. Am umfangreichsten sei die Hilfe in den Gebieten an vorderster Front, wo Nahrungsmittel, Notwasser, Medikamente und medizinische Dienste bereitgestellt worden seien. US-Präsident Donald Trump hatte im Januar alle US-Hilfsprogramme im Ausland ausgesetzt. Auch andere Regierungen kürzten ihre Zahlungen für humanitäre Hilfen.

Die russische Flugabwehr hat nach Regierungsangaben in der Nacht 34 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört. Das melden staatliche russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium.

Etwa 600 nordkoreanische Soldaten sollen im Krieg in der Ukraine nach südkoreanischen Angaben gefallen sein. Dies teilen südkoreanische Abgeordnete mit. Sie berufen sich auf den Geheimdienst ihres Landes. Insgesamt gebe es 4.700 Opfer unter den 15.000 Soldaten aus Nordkorea - Verletzte und Tote.

"Nach sechs Monaten Kriegsteilnahme ist das nordkoreanische Militär nicht mehr so unfähig und seine Kampfkraft hat sich deutlich verbessert, da es sich an den Einsatz neuer Waffen wie Drohnen gewöhnt hat", sagte Lee Seong Kweun, Mitglied im Geheimdienstausschuss des Parlaments in Seoul. Anfang der Woche hatte Nordkorea bestätigt, dass nordkoreanische Soldaten aufseiten Russlands kämpften.

Moskau und Kiew sollen laut US-Außenminister Marco Rubio nun konkrete Vorschläge zur Beendigung des Krieges in der Ukraine vorlegen. Andernfalls würden die USA ihre Rolle als Vermittler aufgeben. "Die beiden Parteien müssen konkrete Vorschläge vorlegen, wie dieser Konflikt beendet werden kann", sagt Rubio.

Bei einem russischen Angriff auf die zentralukrainische Stadt Dnipro ist nach Angaben regionaler Behörden mindestens ein Mensch getötet worden. Der Gouverneur der betroffenen Region Dnipropetrowsk, Serhij Lysak, sprach im Onlinedienst Telegram von einem "massiven Drohnenangriff" auf die Stadt. "Derzeit wissen wir von einem Toten", fügte er hinzu. Auch der Bürgermeister der Stadt sprach von einem Toten.

Auch Charkiw war Ziel von Angriffen: Wie der Bürgermeister der Stadt, Igor Terechow, mitteilte, wurde Charkiw 16 Mal angegriffen. Dabei seien 39 Menschen verletzt worden.