liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ CNN: Russischer Gesandter reist nach Washington ++ Stand: 02.04.2025 06:11 Uhr

Der russische Sondergesandte für Wirtschaftskooperationen reist einem Medienbericht zufolge diese Woche zu Gesprächen nach Washington. Die Außenminister Russlands und Chinas haben nach russischen Angaben über einen "Frieden" in der Ukraine gesprochen.

Mehr als die Hälfte der Deutschen sorgt sich einer aktuellen Umfrage zufolge vor einer möglichen Ausweitung des Kriegs in der Ukraine. 54 Prozent der Befragten antworteten entsprechend auf eine Frage in einer von RTL/ntv in Auftrag gegebenen Forsa-Umfrage und sagten, sie hätten deswegen große oder sogar sehr große Sorgen. Etwa 39 Prozent machen sich demnach Sorgen wegen möglicher direkter Kriegshandlungen in der Bundesrepublik. Forsa befragte vom 28. bis 31. März 2025 gut 1.000 Menschen.

Ein Abgesandter der russischen Regierung reist einem Medienbericht zufolge in dieser Woche zu Gesprächen in die US-Hauptstadt Washington. Das berichtet der US-Fernsehsender CNN unter Berufung auf einen Vertreter der USA und zwei Personen, die mit den Plänen vertraut sind.

Kirill Dmitrijew, der Abgesandte Russlands, treffe sich mit Steve Witkoff, dem Sondergesandten von US-Präsident Donald Trump, zu Gesprächen über die Stärkung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Dmitrijew ist Chef des russischen Staatsfonds und wurde im vergangenen Monat zum Sondergesandten für Wirtschafts- und Investmentkooperationen ernannt.

Der nordrhein-westfälische CDU-Spitzenpolitiker Jan Heinisch bedauert seine Äußerungen zum Kauf von russischem Gas. "Es dürfen zum jetzigen Zeitpunkt unter keinen Umständen falsche Signale in Richtung eines Kriegsverbrechers, der zu keinem Abkommen bereit scheint, gesendet werden", sagte der Vizevorsitzende der CDU-Landespartei und Landtagsfraktion dem Nachrichtenmagazin Politico. "Meine Aussagen hinsichtlich des zukünftigen Kaufs von russischem Gas bedaure ich", versicherte Heinisch, der bei den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD als Mitglied der Arbeitsgruppe Klima und Energie dabei war.

Vor zwei Wochen hatte er Politico gesagt: "Wenn eines Tages ein gerechter und sicherer Frieden gefunden ist, dann muss man auch wieder über den Kauf russischen Gases sprechen dürfen." Mit Bezug auf die zerstörte Pipeline Nord Stream 2 hatte er zudem dargelegt: "Welcher Transportweg dann gewählt wird, muss auch offen sein im Sinne eines Wettbewerbs, ob also über See oder natürlich über Pipeline." Russland sei ein "zusätzlicher Wettbewerber". Diese sowie ähnliche Äußerungen anderer CDU-Politiker haben seitdem für Aufsehen und Kritik gesorgt.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein chinesischer Amtskollege Wang Yi haben nach Angaben des russischen Außenministeriums bei ihrem Treffen am Dienstag unter anderem über die Ukraine und die Notwendigkeit eines "langanhaltenden Friedensabkommens" geredet, teilte das Ministerium mit. "Die Gespräche fanden in einer freundlichen und offenen Atmosphäre statt, die für die russisch-chinesischen Beziehungen charakteristisch ist. Es wurde betont, dass sich die Positionen in den wichtigsten Fragen der bilateralen Zusammenarbeit und der globalen Agenda überschneiden oder nahe beieinander liegen."

Wang befindet sich auf einem dreitägigen Besuch in Moskau. Dort hat er bereits Präsident Wladimir Putin getroffen. Putin zeigt bislang keinerlei Bereitschaft Verhandlungen oder Interesse an einem Frieden in der Ukraine.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach in seiner abendlichen Videobotschaft von Plänen für eine neue Sicherheitsarchitektur, die bei einem Treffen am Freitag besprochen werden sollen. Es werde nun ein gemeinsames Konzept für die Frage der Kontingente für eine mögliche Stationierung westlicher Friedenstruppen in der Ukraine erörtert. Es gebe seitens der ukrainischen Streitkräfte klare Vorstellungen, wie die Truppenpräsenz der Europäer aussehen könne, erklärte er. Es sei nicht klar, ob die Verbündeten das so unterstützten, sagte Selenskyj. "Aber mir gefällt, was ich gesehen habe." Details nannte er nicht.

Russlands Präsident Putin hat den per internationalem Haftbefehl gesuchten bosnischen Serbenführer Dodik empfangen. Bei ihrem Besuch in Kiew verlangt Außenministerin Baerbock von Russland eine Waffenruhe ohne jede Vorbedingung.