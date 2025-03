liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine pocht auf europäische Beteiligung ++ Stand: 12.03.2025 07:49 Uhr

Sollte es zu Friedensverhandlungen mit Russland kommen, sind diese für den ukrainischen Außenminister Sybiha nur mit europäischer Beteiligung vorstellbar. Beide Kriegsparteien melden weitere gegenseitige Angriffe.

Die wichtigsten Entwicklungen im Liveblog:

Die russische Flugabwehr hat in der Nacht 21 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Zwölf der Drohnen seien über dem Gebiet der Region Brjansk an der Grenze zur Ukraine abgeschossen worden, schrieb das Ministerium auf der Nachrichten-App Telegram, während die übrigen über den Regionen Kursk und Kaluga sowie über der Halbinsel Krim und dem Schwarzen Meer zerstört wurden.

Bei einem russischen Raketenangriff auf die Industriestadt Krywyj Rih ist ukrainischen Angaben zufolge eine Frau getötet und ein Brand in einer Infrastruktureinrichtung ausgelöst worden, wie der Gouverneur der Region Dnirpopetrovsk, Serhiy Lysak, am mitteilte. Bei dem Angriff wurden außerdem mindestens zwei weitere Menschen verletzt, wie der örtliche Beamte Oleksandr Vilkul in einer Erklärung in der Nachrichten-App Telegram mitteilte.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Russland lässt seine Antwort auf den Vorschlag für eine befristete Feuerpause zunächst offen. Die russische Regierung werde ihre eigenen Entscheidungen über den Konflikt in der Ukraine treffen, erklärt die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharova, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. "Die Festlegung der Haltung der Russischen Föderation findet nicht im Ausland aufgrund einiger Vereinbarungen oder Bemühungen einiger Parteien statt. Die Festlegung der Haltung der Russischen Föderation findet innerhalb der Russischen Föderation statt", erklärt Sacharowa.

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha hat laut eigenen Angaben seine europäischen Amtskollegen über die Zustimmung seiner Regierung zu einer 30-tägigen Waffenruhe mit Russland informiert. Zudem betonte er die Wichtigkeit der Teilnahme der europäischen Partner an Friedensverhandlungen.

"Wir halten an der Position fest: Keine Entscheidungen über die langfristige Sicherheit Europas ohne Europa", schreibt Sybiha in einem Social-Media-Post nach dem Treffen mit den USA in Saudi-Arabien. Laut des polnischen Außenministeriums wird Sybiha noch am Mittwoch zu Gesprächen mit dem polnischen Außenminster Radoslaw Sikorski in Warschau erwartet.

Die USA geben ukrainischen Angaben zufolge auch wieder Geheimdienstinformationen an die Ukraine weiter. Das sagt ein hochrangiger Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Die Informationen sind für die Ukraine von Bedeutung, da die Ukraine damit unter anderem Militärbewegungen überwachen und entsprechende darauf reagieren kann. Zuvor hatten die USA bereits ihre Militärhilfe wieder aufgenommen. "Die Vereinbarung wird umgesetzt", schrieb ein Mitarbeiter des ukrainischen Präsidialamtes auf Facebook.

Russland startet Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge einen Luftangriff auf die Hauptstadt. Die Luftabwehrkräfte seien dabei, die Angriffe abzuwehren.

