Krieg gegen die Ukraine ++ Beratungen über britischen Friedensplan in Washington ++ Stand: 05.03.2025 02:28 Uhr

Die britische Regierung verfolgt ihren Friedensplan für die Ukraine weiter, Verteidigungsminister Healey will am Donnerstag zu Gesprächen mit seinem US-Kollegen nach Washington reisen. Macron hat separat mit Selenskyj und Trump telefoniert.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Während der ersten Ansprache von US-Präsident Donald Trump in seiner neuen Amtszeit vor beiden Kammern des Kongresses wollen Vertreter der Demokratischen Partei ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine setzen. Der Repräsentantenhausabgeordnete Steny Hoyer rief seine Kollegen bei einem Treffen hinter verschlossenen Türen dazu auf, sich einer Initiative anzuschließen, die Rede mit Krawatten in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb zu verfolgen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat separat mit US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Das bestätigte Macrons Büro. Der Élysée-Chef begrüße Selenskyjs Bereitschaft den Dialog mit den USA wieder aufzunehmen, hieß es. Frankreich sei entschlossen, mit allen Parteien zusammenzuarbeiten, um einen soliden und dauerhaften Frieden in der Ukraine zu erreichen.

Selenskyj bedauerte den Eklat im Oval Office. "Es ist Zeit, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen", schrieb er auf der Plattform X. Er wolle konstruktiv mit den USA zusammenarbeiten und sei nach wie vor zu dem von den USA angestrebten Abkommen über ukrainische Rohstoffe bereit. Selenskyj war am vergangenen Freitag im Weißen Haus von Trump und dessen Vize JD Vance vor den Augen der Weltöffentlichkeit scharf angegangen worden. Trump und Vance warfen Selenskyj vor, sich nicht ausreichend für die Unterstützung der USA bedankt und sich respektlos verhalten zu haben. Diese Woche setzten die USA nun auch noch die Militärhilfen für die Ukraine vorerst aus.

Die Verteidigungsminister Großbritanniens und der USA wollen sich am Donnerstag in Washington treffen. Bei den Gesprächen zwischen John Healey mit seinem US-Amtskollegen Pete Hegseth soll es britischen Angaben zufolge um einen Friedensplan für die Ukraine gehen. "Wir werden diese Arbeit in den kommenden Tagen in Washington vorantreiben", sagte Healey mit Blick auf die Ankündigung des britischen Premierministers Keir Starmer, weiter mit Verbündeten sprechen zu wollen, um einen Weg zu einem dauerhaften Frieden zu finden.

Nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj öffentlich von US-Präsident Donald Trump im Oval Office abgekanzelt wurde, hatte Starmer am Sonntagabend ein Ukraine-Gipfeltreffen der europäischen Staats- und Regierungschefs in London einberufen.

Bundeskanzler Scholz empfängt CDU-Chef Merz morgen zu einem Gespräch über die Ukraine und sicherheitspolitische Fragen. Die USA setzen den angekündigten Stopp von Ukraine-Hilfen dem polnischen Ministerpräsidenten Tusk zufolge bereits um.