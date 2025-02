liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russland meldet Abschuss von 128 Drohnen ++ Stand: 26.02.2025 09:03 Uhr

Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht 128 ukrainische Kampfdrohnen abgeschossen. Bei einem russischen Drohnenangriff auf die Region Kiew ist Behördenangaben zufolge ein Mensch getötet worden.

Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Region Kiew ist Behördenangaben zufolge ein Mensch getötet worden. Mindestens vier weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, Mykola Kalaschnyk, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Zudem gerieten Angaben zufolge mehrere Häuser in Brand. In einem brennenden Wohnhaus sei die Leiche eines Zivilisten gefunden worden. In der Region Kiew und dem östlichen Teil der Ukraine galt ab Dienstagabend für mehrere Stunden Luftalarm.

Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Mittwoch 128 ukrainische Kampfdrohnen abgeschossen. 30 von ihnen seien über der annektierten Insel Krim abgefangen worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Es handelte sich demnach um eine der größten ukrainischen Drohnenattacken seit Kriegsbeginn.

Den Angaben zufolge zielten die Drohnen auch auf die beliebte russische Urlaubsregion Krasnodar sowie die Regionen Brjansk und Kursk an der Grenze zur Ukraine. Weder russische Medien, noch die Behörden berichteten von größeren Schäden durch die Angriffe.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Die ukrainische Armee soll den Schwarzmeerhafen Tuapse mit Drohnen angegriffen haben. Der Gouverneur der russischen Region Krasnodar, Veniamin Kondratyev, schrieb bei Telegram, dass drei Wohnhäuser beschädigt worden seien. Es sei ein Feuer ausgebrochen, das aber inzwischen gelöscht sei.

Tuapse beheimatet ein großes Raffineriegelände. Die Industrieanlagen waren in der Vergangenheit wiederholt Ziele ukrainischer Drohnen.

Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Region Kiew ist nach Angaben des Gouverneurs Mykola Kalaschnyk eine Frau verletzt worden. Die 19-Jährige sei mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte Kalaschnyk auf Telegram mit.

Ein Wohnhaus sei durch den Angriff in Brand geraten. Der Gouverneur veröffentlichte Fotos, die zeigen, wie Feuerwehrleute gegen Flammen in einem Wohngebäude kämpfen.

Die Ukraine und die USA haben sich tagesschau-Informationen zufolge auf einen Rohstoffdeal geeinigt. Kremlsprecher Peskow hat nach einer Äußerung von US-Präsident Trump zu europäischen Friedenstruppen in der Ukraine auf die Ablehnung Moskaus verwiesen.