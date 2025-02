liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russland erwartet Rückkehr von US-Firmen ++ Stand: 19.02.2025 08:50 Uhr

Der Leiter des russischen Staatsfonds rechnet bereits in diesem Jahr mit der Rückkehr von US-Unternehmen nach Russland. Die Ukraine meldet Versorgungsausfälle nach Angriff auf Odessa.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Die Lage an der von der Ukraine angegriffenen Ölraffinerie in der russischen Oblast Samara ist dem dortigen Gouverneur zufolge unter Kontrolle. Es gebe keine großen Schäden an der Anlage in der Stadt Sysran, schreibt Wjatscheslaw Fedorischtschew auf Telegram. Alle anderen Folgen seien beseitigt worden. Er hatte zuvor einen Angriff gemeldet. Samara liegt im Süden Russlands, weit entfernt von der Grenze zur Ukraine. Die ukrainischen Streitkräfte greifen immer wieder Ölraffinerien in Russland an, die nach ihrer Darstellung der Versorgung der russischen Streitkräfte dienen.

Der Leiter des russischen Staatsfonds, Kirill Dmitrjew, rechnet bereits in diesem Jahr mit der Rückkehr von US-Unternehmen nach Russland. Der Russische Fonds für Direktinvestitionen "erwartet, dass im zweiten Quartal 2025 eine Reihe amerikanischer Unternehmen auf den russischen Markt zurückkehren werden", zitiert die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass Dmitrjew. "Aber der Rückkehrprozess für amerikanische Unternehmen wird nicht einfach, da viele Nischen bereits besetzt sind." Firmen aus den USA und Europa haben sich im Zuge der Sanktionen, die gegen Russland wegen seines Angriffs auf die Ukraine verhängt wurden, vom russischen Markt zurückgezogen.

Dmitrjew gehörte der russischen Delegation in Riad an. Der von ihm geleitete Fonds wurde von der russischen Regierung gegründet, um in die heimische Wirtschaft zu investieren.

Auf Kritik der Ukraine, dass das Land zu Gesprächen in Riad nicht eingeladen worden sei, reagierte Trump spöttisch. "Ich habe heute gehört: Oh, wir waren nicht eingeladen", sagte der Republikaner - und schob nach: "Nun, ihr seid seit drei Jahren dabei." Der Krieg hätte längst enden sollen, mahnte er - und warf den Ukrainern Versäumnisse vor: "Ihr hättet es nie anfangen sollen. Ihr hättet einen Deal machen können." Es gebe in Kiew "eine Führung, die einen Krieg zugelassen hat, den es nie hätte geben dürfen". Mit Blick auf Selenskyj sagte Trump: "Ich mag ihn persönlich, er ist in Ordnung." Es gehe aber nicht um persönliche Sympathien, sondern darum, "dass der Job erledigt wird".

Ein russischer Angriff auf die ukrainische Schwarzmeerhafenstadt Odesa sorgt für Ausfälle bei der Strom-, Wärme- und Wasserversorgung, wie Bürgermeister Hennadiy Trukhanov mitteilte. "Krankenhäuser, Kliniken und Einrichtungen der sozialen Infrastruktur haben keine Heizung mehr", schrieb Trukhanov in der Nachrichten-App Telegram und bezeichnete den Angriff auf Odessa als massiv. Trukhanov postete auf Telegram Bilder, die Gebäude mit zerstörten Fenstern und beschädigten Fassaden zeigen. Angaben zu Toten oder Verletzten machte er nicht.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Die Trump-Regierung pausiert offenbar einem Medienbericht zufolge alle Einwanderungsanträge von Migranten aus der Ukraine und Lateinamerika. Als Grund für den Stopp wurden Betrugs- und Sicherheitsbedenken angeführt, hieß es in einem Bericht von CBS News unter Berufung auf zwei Regierungsmitglieder und ein internes Memo.

Angesichts der Spannungen mit der US-Regierung sollte Europa nach Ansicht eines führenden Friedensforschers auf eine stärkere gemeinsame Verteidigung hinarbeiten. "Wenn die europäischen Staaten ihre militärischen Bemühungen optimieren wollen, dann müssen sie ihre Streitkräfte und Verteidigungsanstrengungen viel stärker zusammenführen", sagte der Direktor des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri, Dan Smith, der Nachrichtenagentur dpa.

Trumps Alleingang bei Verhandlungen mit Russland zur Zukunft der Ukraine ohne Beteiligung Europas und des angegriffenen Landes kann Smith nichts Gutes abgewinnen. "Ich kann nicht erkennen, wie der US-Ansatz einen nachhaltigen Frieden bringen kann. Ich glaube ehrlich gesagt nicht einmal, dass er eine nachhaltige Waffenruhe bringen wird", sagte er. "Ich denke, das ist ein sinnloses Unterfangen."

Das russische Verteidigungsministerium hat mitgeteilt, dass die Flugabwehr am späten Dienstagabend innerhalb von einer Stunde 21 ukrainische Drohnen abgeschossen habe. 20 Drohnen seien über der westlichen Region Brjansk getroffen worden, eine weitere über der Halbinsel Krim, postete das Ministerium auf der Social-Media-Plattform Telegram.

US-Präsident Trump wird sich eigenen Angaben zufolge wahrscheinlich noch vor Ende des Monats mit dem russischen Präsidenten Putin treffen. Die lettische Regierung plant, ihre Militärausgaben auf fünf Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen.