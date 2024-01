liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Macron verkündet Rüstungslieferungen an Kiew ++ Stand: 17.01.2024 03:57 Uhr

Frankreichs Präsident Macron hat Rüstungslieferungen an die Ukraine angekündigt. Nach einem russischem Raketenangriff auf Charkiw werden viele Verletzte gemeldet. Alle Entwicklungen im Liveblog.

US-Präsident Joe Biden empfängt am Mittwoch die Spitzen von Demokraten und Republikanern im Kongress zu einem Gespräch über weitere Militärhilfen für die Ukraine. Biden werde dabei hervorheben, wie "wichtig" es sei, neue Hilfen für das von Russland angegriffene Land auf den Weg zu bekommen, sagte seine Sprecherin Karine Jean-Pierre.

Biden hatte den Kongress im Oktober um neue Hilfen für Kiew in Höhe von rund 61 Milliarden Dollar (knapp 56 Milliarden Euro) gebeten. Bei Teilen der oppositionellen Republikaner stößt dies aber auf Ablehnung. Die Konservativen argumentieren unter anderem, das Geld sollte in den Schutz der US-Grenze zu Mexiko investiert werden.

Russland will nach eigenen Angaben in der Nacht erneut mehrere ukrainische Geschosse über der Grenzregion Belgorod abgewehrt haben. Dabei habe es sich um sieben Raketen und vier Drohnen gehandelt, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau bei Telegram mit. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen. Über Schäden und Verletzte war zunächst nichts bekannt. Bereits in der Nacht zum Dienstag hatte die russische Luftwaffe mehrere Geschosse über Belgorod sowie über Gebiet Woronesch abgewehrt.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Lieferung von Raketen und Bomben an die Ukraine angekündigt. "Wir können Russland nicht gewinnen lassen", sagte Macron auf einer Pressekonferenz in Paris. Kiew soll für seinen Abwehrkampf gegen die russischen Streitkräfte Dutzende Raketen und Hunderte Bomben erhalten. Macron will im kommenden Monat in die Ukraine reisen, wie er erklärte. Er sagte, ein russischer Sieg in der Ukraine würde die internationale Ordnung untergraben. Frankreich plane die Lieferung von etwa 40 Langstreckenraketen und mehreren hundert Bomben, auf die die ukrainischen Freunde warteten, sagte der Präsident.

Bei einem russischen Raketenangriff auf Charkiw sind mindestens 17 Menschen verletzt worden. "Zwei Frauen davon sind schwerverletzt", teilte der Militärgouverneur der Region Charkiw, Oleh Synjehubow auf seinem Telegram-Kanal mit. Zwölf weitere Personen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Demnach schlugen zwei umfunktionierte Flugabwehrraketen vom Typ S-300 im Stadtzentrum der Millionenstadt ein. Die Raketen hätten einen Ort getroffen, an dem keine militärische Infrastruktur aufgebaut sei, stattdessen aber viele Wohnhäuser, klagte Bürgermeister Ihor Terechow. Die Behörden sprechen zudem von Schäden an ziviler Infrastruktur.

Charkiw wird regelmäßig vom russischen Militär mit Raketen beschossen. Trotz der zivilen Opfer, die der Dauerbeschuss fordert, heißt es aus dem russischen Verteidigungsministerium stets, dass nur militärische Ziele angegriffen würden.

Kanzler Scholz hat in einem Telefonat mit US-Präsident Biden über die Unterstützung der Ukraine gesprochen. Die Union fordert, der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Alle Entwicklungen vom Dienstag zum Nachlesen.