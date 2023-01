Die Caritas rechnet damit, dass im Zuge von zerstörter Infrastruktur und Kälte viele weitere Menschen aus der Ukraine fliehen werden - vor allem Frauen. Präsident Selenskyj bittet erneut um Hilfe bei der Verteidigung. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Russland korrigiert Opferzahl zu Makijiwka

Nach den ukrainischen Angriffen auf eine russische Militärunterkunft in Makijiwka im Gebiet Donezk hat das Verteidigungsministerium in Moskau die Zahl der getöteten eigenen Soldaten um mehr als 20 auf 89 nach oben korrigiert. Die Männer und auch der stellvertretende Kommandeur seien nach dem Raketenschlag in der Neujahrsnacht in den Trümmern des eingestürzten Gebäudes aus Stahlbeton gefunden worden, teilte Generalleutnant Sergej Sewrjukow in Moskau in der Nacht mit. Zuvor war von 63 Toten die Rede gewesen.

Sewrjukow räumte erstmals auch Fehler ein und bestätigte damit Medienberichte. Demnach war der Hauptgrund für die "Tragödie", dass die Soldaten in der Neujahrsnacht trotz eines Verbots massenhaft ihre Mobiltelefone benutzt und damit die ukrainische Seite auf ihren Standort aufmerksam gemacht hätten.