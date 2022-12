Die USA planen offenbar, das Flugabwehrsystem Patriot an die Ukraine zu liefern. Laut Berichten könnte dies während eines möglichen Besuches des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Washington bekanntgegeben werden. Die Entwicklungen im Liveblog.

Berichte: USA planen Lieferung von Patriot-Flugabwehr

Die US-Regierung will der Ukraine Medienberichten zufolge das Patriot-Flugabwehrsystem liefern. Das berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen. Das Flugabwehrsystem Patriot kann Flugzeuge, Marschflugkörper, Drohnen oder Raketen auch in größerer Entfernung abwehren. Es würde Russlands Angriffe mit Raketen und Drohnen auf die zivile Infrastruktur in der Ukraine erschweren.

Zuvor hatte es Berichte gegeben, wonach die US-Regierung eine solche Lieferung in Erwägung zieht. Nun hieß es, die geplante Lieferung solle während eines möglichen Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an diesem Mittwoch in Washington bekanntgegeben werden.