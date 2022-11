Liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ NATO- Dringlichkeitssitzung am Mittwoch ++ Stand: 16.11.2022 01:17 Uhr

Die NATO-Botschafter halten am Mittwoch eine Dringlichkeitssitzung zu der tödlichen Explosion in Polen ab. Die Regierung in Warschau bestätigte derweil einen russischen Raketeneinschlag und bestellte Moskaus Botschafter ein. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Kiew dementiert Einschlag ukrainischer Rakete in Polen Nach dem Einschlag einer Rakete auf polnischem Staatsgebiet hat die Ukraine Mutmaßungen zurückgewiesen, dass eine ihrer Raketen das Nachbarland getroffen habe. "Russland verbreitet nun eine Verschwörungstheorie, dass es angeblich eine Rakete der ukrainischen Luftabwehr war, die auf Polen niederging", schrieb Außenminister Dmytro Kuleba am Abend auf Twitter. "Das ist nicht wahr." Sowohl Russland als auch die Ukraine benutzen Waffensysteme aus sowjetischer und russischer Produktion.

Polen verstärkt Überwachung des Luftraums Polen verstärkt nach Angaben von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki die Überwachung seines Luftraums. Der Regierungschef bestätigt auch, dass Polen die Möglichkeit prüfe, ein Treffen auf Basis von Artikel 4 des NATO-Vertrags zu beantragen. Der Artikel besagt, dass die Mitglieder des Militärbündnisses einander konsultieren, wenn etwa die Sicherheit eines Mitglieds bedroht ist.

Biden sichert Polen volle Unterstützung bei Untersuchung zu US-Präsident Joe Biden hat seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Duda die Unterstützung der USA bei der Untersuchung der Explosion zugesagt, bei der nahe der ukrainischen Grenze zwei Menschen ums Leben kamen. "Präsident Biden bot die volle Unterstützung der USA bei den polnischen Ermittlungen an", teilt das US-Präsidialamt nach einem Telefonat der beiden mit. Reaktionen auf Explosionen "Gedanken sind bei Polen" Bundesaußenministerin Baerbock und westliche Regierungschefs sichern Polen Unterstützung zu.

Polen bestätigt russischen Raketeneinschlag und bestellt Botschafter ein Die polnische Regierung hat den Einschlag einer Rakete aus russischer Produktion auf polnischem Staatsgebiet bestätigt. Beim Einschlag des Geschosses in dem Dorf Przewodow nahe der Grenze zur Ukraine am Dienstagnachmittag seien zwei Menschen getötet worden, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in der Nacht zum Mittwoch. Der russische Botschafter in Warschau sei einbestellt worden, um "sofort detaillierte Erklärungen" für den Vorfall zu liefern.