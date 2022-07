Die Linke fordert ein Ende der Energie-Sanktionen gegen Russland und Gespräche über Nord Stream 2. Lettland führt wegen Moskaus Angriffskrieg in der Ukraine die allgemeine Wehrpflicht wieder ein. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Top-Bankerin: Deutsche Führungsrolle wächst durch Ukraine-Krise

Die politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen durch den Krieg in der Ukraine machen Deutschland nach Überzeugung einer Top-Bankerin als Führungsnation in Europa stärker. Diese Entwicklung sei zu begrüßen, sagte die Präsidentin der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), Odile Renaud-Basso, am Rande der Ukraine-Wiederaufbau-Konferenz in Lugano. "Der Krieg mischt auch die Machtverhältnisse in Europa auf", sagte Renaud-Basso der Deutschen Presse-Agentur.