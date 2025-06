liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Viele Verletze bei Drohnenangriff auf Odessa ++ Stand: 20.06.2025 11:17 Uhr

Russland hat mehrere Städte mit Drohnen angriffen - in Odessa starb ein Mensch, 14 wurden verletzt. Präsident Putin will auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg vor großem Publikum sprechen.

Russland beschießt mehrere Städte

Ein Mensch stirbt bei Drohnenangriff auf Odessa

Die Ukraine hat einen nächtlichen russischen Angriff mit 86 Drohnen gemeldet. Davon seien 34 abgeschossen worden, teilte die Luftwaffe mit. Weitere 36 Fluggeräte seien entweder Attrappen ohne Sprengsatz gewesen oder seien verloren gegangen.

Zugleich räumte die Luftwaffe ein, dass acht Ziele in der Ukraine von russischen Drohnen getroffen worden seien. Neben dem Schwarzmeerhafen Odessa nahm Russland nach Angaben örtlicher Behörden unter anderem auch die Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine ins Visier.

Bei einem russischen Drohnenangriff auf Odessa sind nach Angaben der dortigen Behörden ein Mensch getötet und mindestens 14 weitere verletzt worden.

Vorläufigen Angaben zufolge hat Russland die Millionenstadt mit mindestens zehn Drohnen angegriffen. Beschädigt wurden demnach unter anderem ein 23-stöckiges Gebäude, eine Bildungseinrichtung und mehrere Wohnblocks. Die Treffer habe es gegeben, obwohl die Luftabwehr im Einsatz gewesen sei, erklärte der Gouverneur der Region, Oleh Kiper, auf Telegram.

Die staatliche ukrainische Bahngesellschaft teilt mit, dass auch der Bahnhof von Odessa getroffen worden sei. Dort habe es Schäden an Stromleitungen und Schienen gegeben.

Die russische Luftverteidigung hat zwei auf Moskau gerichtete Drohnen abgefangen. Das teilte der Bürgermeister der russischen Hauptstadt, Sergej Sobjanin, mit.

Russlands Präsident Wladimir Putin wird heute beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg vor großem Publikum seine Sicht auf die politische und wirtschaftliche Weltlage erläutern. Die Rede des Kremlchefs in seiner Heimatstadt und eine Podiumsdiskussion mit internationalen Gästen wird jedes Jahr als Höhepunkt des Forums inszeniert.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich in einer Videobotschaft bereit erklärt, für Gespräche mit Russland offen zu sein. Er würde sich dafür auch mit Kremlchef Putin treffen, auch wenn dieser "sein verfassungsmäßiges Mandat um mindestens drei Amtszeiten überschritten" habe.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Donnerstag Hennadij Schapowalow zum neuen Kommandeur der Bodentruppen ernannt. Schapowalows Vorgänger war nach einem tödlichen russischen Angriff auf ein Übungsgelände der ukrainischen Armee zurückgetreten. Der 47-jährige Schapowalow war in Deutschland Militärattaché und hatte anschließend das Kommando im südlichen Militärbezirk der Ukraine inne.

In seiner abendlichen Videoansprache sagte der ukrainische Präsident, er hoffe, dass Schapowalow "echte Kampferfahrung" mitbringe. Selenskyj forderte Veränderungen in der Armee seines Landes. "Wir brauchen Veränderungen, das ist unumgänglich", sagte Selenskyj.