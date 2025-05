liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ UN: Kaum Hoffnung auf Durchbruch bei Verhandlungen ++ Stand: 30.05.2025 07:43 Uhr

Angesichts der jüngsten Luftangriffe haben die UN nur geringe Erwartungen an mögliche Gespräche zwischen Russland und der Ukraine. Beide Seiten melden neue Drohnenangriffe auf zivile Einrichtungen.

Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick:



UN erwarten keinen Durchbruch bei neuen Waffenstillstandsgesprächen

Verletzte nach Drohnenangriff in Charkiw

Schäden nach ukrainischem Drohnenangriff in Kursk

UN-Spitzendiplomatin Rosemary DiCarlo hat nach den jüngsten russischen Angriffen auf die Ukraine geringe Erwartungen an die möglichen neuen direkten Gespräche zwischen den Kriegsparteien in Istanbul. Die Hoffnung, dass sich Vertreter Kiews und Moskaus bei den am Montag anvisierten Gesprächen "hinsetzen und verhandeln" bestehe zwar, sie sei aber "sehr gering". Noch im vergangenen Monat habe sie eine "vorsichtige Hoffnung auf diplomatische Fortschritte" gehabt. Aber "statt Fortschritten in Richtung Frieden gab es eine brutale Intensivierung der russischen Angriffe im großen Stil" auf die gesamte Ukraine sagte DiCarlo weiter.

Am Montag könnte es in Istanbul zu einem erneuten direkten Treffen zwischen Vertretern der Ukraine und Russlands kommen. Kiew erklärte sich zu einem solchen Treffen bereit, will aber vorher die russischen Bedingungen für eine Einstellung des Krieges sehen, wie Präsidialamtschef Andrij Jermak am Donnerstag betonte. Der Kreml erklärte daraufhin, die Ukraine verhalte sich "nicht konstruktiv". In Moskau warte man weiter auf eine Antwort in Bezug auf die möglichen Verhandlungen. Delegationen aus Russland und der Ukraine hatten am 16. Mai zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren direkte Gespräche geführt.

Die russische Armee hat in der Nacht die ostukrainische Großstadt Charkiw mit einem größeren Drohnenschwarm angegriffen. Wie der regionale Militärverwalter Oleh Synjehubow auf Telegram mitteilte, galt der Angriff einem nicht näher beschriebenen "kommunalen Unternehmen", das von mindestens acht Kampfdrohnen getroffen worden sei. Mindestens acht Menschen seien verletzt worden, unter ihnen zwei Teenager. Nach Angaben von Bürgermeister Igor Terechow brach auf dem Firmengelände ein größerer Brand aus. Das russische Militär greift seit einigen Wochen verstärkt ukrainische Großstädte an. Dabei kommen vor allem Zivilisten zu Schaden.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Ukrainische Drohnen haben am frühen Morgen einen Angriff auf die westliche russische Region Kursk gestartet und nach Angaben des Gouverneurs der Region ein Krankenhaus und Wohnhäuser beschädigt. "Drohnensplitter beschädigten das Krankenhaus Nr. 1 der Stadt Kursk. Fenster wurden eingeschlagen. Glücklicherweise wurden keine Patienten verletzt", schrieb Alexander Khinshtein in der Messaging-App Telegram. Nach Angaben des ukrainischen Militärs sind seine Streitkräfte weiterhin in kleinen Gebieten in der Region Kursk aktiv.

Die Ukraine meldet einen Toten durch russische Drohnen in der Region Sumy. Russland hat nach eigenen Angaben mehrere ukrainische Drohnen abgeschossen.