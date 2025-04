liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Experte: Russland bricht immer wieder Versprechungen ++ Stand: 25.04.2025 05:22 Uhr

Sicherheitspolitik-Experte Mölling sieht derzeit keine Chancen für einen für die Ukraine akzeptablen Friedensplan. Der russische Außenminister Lawrow sagt, ein möglicher Deal benötige noch "Feinjustierung". Die Entwicklungen im Liveblog.

Kurz vor dem Weltkriegs-Gedenken im sächsischen Torgau hat der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev gefordert, die angekündigte Teilnahme Russlands noch zu unterbinden. Er verwies darauf, dass in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mindestens zwölf Menschen bei einem russischen Großangriff mit Raketen und Drohnen auf Kiew getötet worden seien.

"Offiziellen Vertretern des dafür verantwortlichen verbrecherischen Regimes kann an der Elbe nur auf eine Weise begegnet werden - mit Ausladung und Teilnahmeverbot", sagte Makeiev der Nachrichtenagentur dpa. "Sonst belohnt man Angriffskriege und verspottet den Friedensschwur als Farce."

Der russische Botschafter Sergej Netschajew will am Freitag in Torgau an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Aufeinandertreffens US-amerikanischer und sowjetischer Soldaten auf der zerstörten Elbebrücke am 25. April 1945 teilnehmen. Die Stadt Torgau als Veranstalter hat signalisiert, dass sie den Botschafter nicht daran hindern will.

Teile eines möglichen Abkommens zwischen Russland und den USA zur Beendigung des Ukraine-Kriegs benötigen laut dem russischen Außenminister Sergej Lawrow noch eine Feinjustierung. "Wir sind genau mit diesem Prozess beschäftigt", sagte er in einem Interview des US-Senders CBS. Lawrow sieht die Verhandlungen auf einem guten Weg. "Es gibt mehrere Anzeichen dafür, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen", so der Chefdiplomat. Man sei bereit für einen Deal.

Das, was bei den derzeitigen Verhandlungen von der Ukraine verlangt werde, gleiche einer Kapitulation, sagt Sicherheitspolitik-Experte Christian Mölling im tagesthemen-Interview. US-Präsident Donald Trump müsse etwas vorweisen können, um selbst sagen zu können, seine selbst auferlegte Aufgabe sei erledigt. Im scheine es ganz offensichtlich egal zu sein, wie es danach weitergehe.

Trumps Position sei ganz nah an der des Kremls. Der Ukraine, dem Opfer des Angriffskrieges, verlange er Zugeständnisse ab, denen sie nicht zustimmen könne. Zudem sei überhaupt nicht geklärt, wie "der Vertrag, die Abmachung - oder wie immer man das nenne möchte" umgesetzt werden solle.

Russland habe seine eigenen Versprechungen in den vergangenen Jahren immer wieder gebrochen. Trump scheine allzu einfach bereit zu sein, das Angebot Russlands anzunehmen, ohne zu prüfen, ob es überhaupt haltbar ist. Die Ukraine habe am Ende nichts gewonnen, was man als sicher ansehen könne.