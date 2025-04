liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Trump-Berater raten von Gespräch mit Putin ab ++ Stand: 04.04.2025 04:00 Uhr

Der innere Kreis von US-Präsident Donald Trump rät ihm offenbar von einem Telefonat mit Wladimir Putin vorerst ab. Die Ukraine meldet drei Tote nach russischen Angriffen auf Charkiw.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Medien: Trump-Berater warnen vor neuen Putin-Gesprächen

Der innere Kreis von US-Präsident Donald Trump rät ihm offenbar von einem Telefonat mit Wladimir Putin vorerst ab. Der russische Präsident sollte sich laut Trumps Beratern erst zu einem vollständigen Waffenstillstand mit der Ukraine verpflichten, berichtete NBC News unter Berufung auf Regierungsmitglieder. Trump sagte NBC News am Sonntag, er wolle in dieser Woche mit Putin sprechen.

Der Investitionsbeauftragte des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Kirill Dmitrijew, hat den Beziehungen zwischen Moskau und Washington eine positive Richtung zugeschrieben. "Ohne Zweifel stellen wir eine positive Dynamik in unseren Beziehungen fest", zitierten ihn russische Nachrichtenagenturen am Donnerstag (Ortszeit) nach einem Treffen mit Vertretern der Trump-Regierung in Washington. Es werde noch eine Reihe von Treffen brauchen, um alle unsere Differenzen zu beseitigen, fügte er hinzu. Jedoch sei die Hauptsache, dass beide Staaten eine positive, kreative Haltung hätten.

"Wir sehen ganz klar, dass die Regierung des Präsidenten darauf bedacht ist, Fragen zu lösen, im Gegensatz zu Präsident Biden. Sie verhalten sich mit großem Respekt, stellen viele Fragen und finden Kompromisse", wurde Dmitrijew zitiert. Zum Thema Ukraine-Krieg sagte der russische Gesandte, dass es zwischen den USA und Russland noch Differenzen gebe, aber eine diplomatische Lösung zur Beendigung des Krieges in der Ukraine möglich sei. "Ich denke, dass wir jetzt mit der Trump-Regierung darüber nachdenken, was möglich ist, was wirklich funktionieren kann und wie wir eine langfristige Lösung finden können", sagte Dmitrijew gegenüber CNN nach den Gesprächen mit der Regierung in Washington.

Bei russischen Drohnenangriffen sind nach ukrainischen Angaben mindestens drei Menschen in Charkiw im Osten der Ukraine getötet worden. 32 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der ukrainische Rettungsdienst im Onlinedienst Telegram mit. Darunter sei auch ein Kind. In den ukrainischen Regionen Dnipro, Saporischschja und Kiew seien zudem fünf weitere Menschen verletzt worden, teilten die örtlichen Behörden mit, die ebenfalls Russland verantwortlich machten.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der Bürgermeister der russischen Hauptstadt Moskau, Sergej Sobjanin, teilt mit, dass russische Luftabwehreinheiten eine Drohne im Anflug auf die Stadt abgeschossen haben. "Luftabwehreinheiten des Verteidigungsministeriums haben einen Angriff einer Drohne abgewehrt, die auf Moskau zuflog", schrieb Sobjanin in der Nachrichten-App Telegram und fügte hinzu, dass nun Spezialisten an den Stellen arbeiteten, wo Fragmente abgestürzt sind