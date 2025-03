liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet massive Drohnenangriffe ++ Stand: 21.03.2025 03:22 Uhr

Die ukrainischen Städte Odessa und Saporischschja sind Ziel russischer Drohnenangriffe geworden. US-Präsident Trump stellt eine baldige Unterzeichnung eines Abkommen über eine Rohstoff-Partnerschaft mit der Ukraine in Aussicht.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Laut dem ukrainischen Militär hat die Ukraine eine kürzlich geschlossene Gaspump- und Messstation in der westrussischen Region Kursk angegriffen. Auf Telegram zeigte das Militär das Foto eines aufsteigenden Feuerballs mit der Bildunterschrift: "Die Medien berichten über einen erfolgreichen Angriff auf das Gastransportsystem von Sudscha, über das der Feind Gas nach Europa transportiert hat."

Weder aus Kiew noch aus Moskau gibt es dazu bisher Stellungnahmen. In inoffiziellen russischen Militärblogs heißt es, man gehe von einem ukrainischen Angriff aus. Die Pipeline sei dabei beschädigt worden.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Die südukrainische Hafenstadt Odessa ist Ziel eines massiven russischen Drohnenangriffs geworden. "Odessa brennt, russische Drohnen treffen zivile Objekte der Stadt", schrieb der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Jermak, bei Telegram. Es gebe Verletzte.

Der ukrainische öffentlich-rechtliche Rundfunk hatte zuvor mehr als 15 Explosionen in der Stadt gemeldet. Videos in sozialen Netzwerken zeigten mutmaßliche Einschläge und Brände. In Teilen der Stadt fiel der Strom aus. Die ukrainische Luftwaffe hatte vor dem Anflug russischer Kampfdrohnen vom Schwarzen Meer gewarnt.

Auch die südostukrainische Industriestadt Saporischschja wurde von Drohnen angegriffen. Nach Angaben des staatlichen Rettungsdienstes sind mindestens fünf Menschen verletzt worden, darunter ein Kind. Mehrere Wohngebäude und Autos gerieten demnach in Brand.

In der Erwartung eines möglichen Abkommens für eine Waffenruhe in der Ukraine haben hohe Militärvertreter verbündeter Staaten Pläne für eine Friedenstruppe für das Land mit Leben zu füllen versucht. Zwar wisse er nicht, ob tatsächlich ein Friedensdeal zustande komme, doch "machen wir Schritte in die richtige Richtung", erklärte der britische Premierminister Keir Starmer am Rande der Beratungen im Militärhauptquartier Northwood nordwestlich von London.

Eine "Koalition der Willigen" unter Führung Großbritanniens und Frankreichs sei im Begriff, in die "operative Phase" einzutreten. Daher sei es nun an der Zeit, die Planungen voranzutreiben, und nicht erst dann, wenn schon ein Abkommen erzielt sei, mahnte Starmer. Denn allen Beteiligten sei klar, dass Kremlchef Wladimir Putin "einen Deal mit nichts dahinter" brechen werde.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat einen Gipfel der Ukraine-Unterstützer für kommenden Donnerstag angekündigt. "Wir halten kommenden Donnerstag einen Gipfel der Koalition der Willigen ab", sagte Macron am Donnerstagabend nach dem EU-Gipfel in Brüssel.

"Das Ziel für mich am Donnerstag ist zunächst, dass es eine wiederholte und ausdrückliche und vielleicht ein wenig spezifizierte Verpflichtung zur kurzfristigen Unterstützung der Ukraine gibt." Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj werde an dem Gipfel in Paris teilnehmen, sagte Macron weiter.

Nach Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Unterstützung von 26 der 27 EU-Mitgliedstaaten für die Ukraine bekräftigt. Es sei "sehr gut", dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Waffenruhe von 30 Tagen vorgeschlagen habe, sagte Scholz am Donnerstagabend. Dies sei eine "Handlungsmöglichkeit".

"Wir müssen dafür sorgen, dass das auch zustande kommen kann", sagte der Kanzler. Dabei sollten die internationalen Freunde der Ukraine "im Spiel bleiben, insbesondere die USA", sagte Scholz weiter. Deutschland werde der Ukraine in diesem Jahr erneut sieben Milliarden Euro zur Verfügung stellen und "wieder das Land sein, das in Europa am meisten Unterstützung gewährleistet", hob er hervor. "Das tun wir, damit das Land seine Unabhängigkeit und Souvernität verteidigen kann."

US-Präsident Donald Trump stellt erneut eine baldige Unterzeichnung eines Abkommen über eine strategische Rohstoff-Partnerschaft mit der Ukraine in Aussicht. "Wir werden in Kürze ein Abkommen über seltene Erden mit der Ukraine unterzeichnen", sagte Trump im Weißen Haus.

Die Unterzeichnung eines Abkommens war Ende Februar noch geplatzt. Erst diese Woche hatte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt gesagt, dass man die Vereinbarung hinter sich gelassen habe und sich nun auf eine vollständige Waffenruhe im Ukraine-Krieg konzentrieren wolle.

Trump hatte kurz nach seinem Amtsantritt im Januar Hilfen für die von Russland angegriffene Ukraine an den Zugang zu deren Vorrat an seltenen Erden geknüpft. Die Ausbeutung der Rohstoffe in der Ukraine gilt als strategisch bedeutsam und wirtschaftlich lukrativ. Ein großer Teil der Ressourcen liegt auch in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten.

Die USA wollen am Montag in Saudi-Arabien ihre Gespräche mit Vertretern der Ukraine und Russlands in getrennten Verhandlungen fortsetzen. Die EU hat eine weitere Milliarde Euro als Darlehen für Kiew freigegeben.