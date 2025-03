liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Macron grundsätzlich zu Gespräch mit Putin bereit ++ Stand: 07.03.2025 05:16 Uhr

Frankreichs Präsident Macron kann sich grundsätzlich vorstellen, mit Kremlchef Putin über ein Ende des Angriffskriegs gegen die Ukraine zu reden. Kanzler Scholz setzt auf schnelle Einigung über zusätzliche Militärhilfe für Kiew.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Macron grundsätzlich zu Gespräch mit Putin bereit

Scholz setzt auf schnelle Einigung über zusätzliche Militärhilfe

Die amerikanische Militärhilfe für die Ukraine musste nach Darstellung des US-Sondergesandten Keith Kellogg eingestellt werden, um die ukrainische Führung an den Verhandlungstisch zu bewegen. "Ich kann es am besten so beschreiben, als würde man einem Maultier mit einem Kantholz auf die Nase hauen", sagte Kellogg bei einer Veranstaltung des Council on Foreign Relations. "So bekommt man ihre Aufmerksamkeit." Er betonte, dass es sich um einen vorübergehenden Hilfsstopp handele - nicht um ein endgültiges Ende der Unterstützung.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kann sich grundsätzlich vorstellen, mit Kremlchef Wladimir Putin über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu reden. «Ich bin bereit, mit Präsident Putin zu sprechen, wenn wir gemeinsam mit Präsident Selenskyj und unseren europäischen Partnern zu dem Schluss kommen, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist», sagte Macron nach einem Krisentreffen der Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel. Jetzt aber stehe zunächst eine Phase der Diskussion an.

Der französische Präsident Emmanuel Macron will bis zum Sommer die Möglichkeit eines atomaren Schutzschildes für Europäer erörtern. Er gebe sich bis "Ende des Halbjahres" Zeit, um zu sehen, ob es eine "neue Zusammenarbeit" in der EU geben könne, sagte Macron am Donnerstag beim EU-Krisengipfel in Brüssel. Zunächst werde nun ein Phase beginnen, "in der unsere Techniker sich austauschen", erläuterte er. Nach diesem "sowohl strategischen als auch technischen Dialog" soll ein Austausch auf Ebene der Staats- und Regierungschefs erfolgen.

Kanzler Olaf Scholz hofft darauf, dass in den kommenden zwei Wochen eine positive Entscheidung über die Aufstockung der Militärhilfe für die Ukraine um drei Milliarden Euro fällt. Da Union und SPD nun den Weg dafür öffnen wollen, durch die Verfassungsänderung eine Lösung für den Haushalt 2025 zu finden, entfielen die bisherige Vorbehalte, sagt der SPD-Politiker nach dem EU-Sondergipfel in Brüssel.

Der US-Gesandte Witkoff hat Gespräche mit einer ukrainischen Delegation über eine Waffenruhe mit Russland angekündigt. Deutschland und andere Länder wollen laut Verteidigungsminister Pistorius den Wegfall der US-Hilfen für die Ukraine kompensieren.