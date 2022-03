Laut des Stadtkommandant verbessert sich die Lage in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Laut Präsident Selenskyj ist die Lage in der Südukraine und im Donbass dagegen extrem schwierig. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Selenskyj: Lage in der Südukraine und im Donbass extrem schwierig

Die Lage in der Südukraine und im Donbass bleibt nach Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj extrem schwierig. Außerdem baue Russland seine Streitkräfte in der Nähe der umzingelten Hafenstadt Mariupol auf, sagt Selenskyj in einer nächtlichen Videobotschaft. Vor der Ukraine lägen noch Kämpfe. Das Land müsse noch einen sehr schweren Weg beschreiten, um das zu bekommen, was es wolle.