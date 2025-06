liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Pistorius zu Gesprächen in Kiew ++ Stand: 12.06.2025 06:49 Uhr

Bundesverteidigungsminister Pistorius will sich in Kiew über die aktuelle Lage in der Ukraine informieren. Ex-SPD-Chef Borjans hat das umstrittene "Manifest" einiger seiner Parteikollegen verteidigt.

Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick:

Verteidigungsminister Boris Pistorius ist zu politischen Gesprächen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Der SPD-Politiker will sich über die Lage in der Ukraine informieren und mit Vertretern der Regierung über weitere Militärhilfe für das von Russland angegriffene Land sprechen.

Vor seiner Reise hatte er erklärt: "Wir setzen alles daran, die Ukraine so zu unterstützen, dass sie sich verteidigen kann und in eine Position kommt, in der Russland zu ernsthaften Verhandlungen bereit ist."

Der frühere SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat laut einem Medienbericht vor einem "Rüstungsrausch" gewarnt und das von ihm unterschriebene "Manifest" verteidigt. "So wünschenswert es wäre, einem Narzissten ohne jedes Entgegenkommen eine stabile Weltordnung abzuringen - es ist leider nicht nur in diesem Fall illusorisch. (...) Wir plädierten einfach nur für Gespräche mit Russland", sagte Walter-Borjans dem Magazin Stern.

Namentlich nannte er den CDU-Politiker Roderich Kiesewetter. "Was Herr Kiesewetter da loslässt, könnte man mit dem ebenso hanebüchenen Vorwurf kontern, da wolle jemand Krieg. Abrüstung nach innen scheint mir fast ebenso wichtig wie nach außen." Es gehe nicht darum, eine Wahrheit gegen eine andere zu stellen, sondern es gehe um das Eingeständnis, dass ein Menschenverächter wie Putin nicht kaputtzurüsten sei.

Eine Gruppe überwiegend linker Sozialdemokraten hatte am Dienstag ein "Manifest" vorgelegt. Darin fordern sie unter anderem neue Gespräche mit Russland sowie einen Stopp der Stationierung neuer US-Raketen. Der Text hat harsche Reaktionen hervorgerufen, auch in der SPD selbst.

Regierungschefs südosteuropäischer Staaten haben auf einem Gipfel in Odessa die russische Invasion verurteilt. Die Ukraine hat die sterblichen Überreste von mehr als 1.200 getöteten Soldaten erhalten.