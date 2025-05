liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet einen Toten durch Drohnenangriffe ++ Stand: 29.05.2025 12:09 Uhr

Die Ukraine meldet einen Toten durch russische Drohnen in der Region Sumy. Russland hat nach eigenen Angaben mehrere ukrainische Drohnen abgeschossen.

Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick:

Drohnenangriffe: Ukraine meldet einen Toten

Kreml schlägt der Ukraine neue Verhandlung am Montag vor

Rubio bekräftigt Aufruf zu Dialog "in gutem Glauben"

Russische Streitkräfte haben nach eigenen Angaben drei weitere Ortschaften in der Ukraine eingenommen. Die Truppen hätten die Kontrolle über die Siedlung Stroivka in der ukrainischen Region Charkiw sowie die Ortschaften Schewtschenko Persche und Hnatiwka in der Region Donezk übernommen, teilt das Verteidigungsministerium mit.

Die Ukraine hat einen Toten durch russische Drohnenangriffe gemeldet, mehrere Menschen wurden verletzt. Beim Beschuss der Stadt Bilopilja in der grenznahen ukrainischen Region Sumy sei ein Zivilist getötet und eine Frau verletzt worden, teilte die Gebietsverwaltung mit. "Wohnhäuser wurden zerstört", hieß es auf dem Telegramkanal der Behörde. Auch in anderen Gemeinden gab es demnach Schäden, unter anderem an Infrastrukturobjekten. Bei Drohnenangriffen auf die ukrainische Industrieregion Dnipropetrowsk wurden nach Behördenangaben drei weitere Zivilisten verletzt. Auch hier gab es Zerstörungen an Wohnhäusern.

Das russische Verteidigungsministerium meldet den Abschuss von 48 ukrainischen Kampfdrohnen, davon drei über dem Gebiet Moskau. Auf dem Flughafen Wnukowo musste der Verkehr zeitweise eingestellt werden. Zudem sind nach Angaben von Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin Drohnentrümmer in ein Wohnhaus am Wernadski-Prospekt im Süden der Hauptstadt gestürzt. Videos zeigen Fassadenschäden an einem Neubaublock. In der Moskauer Vorstadt Odinzowo wurde zudem ein Fahrzeug durch herabfallende Trümmer beschädigt. Verletzte hat es in beiden Fällen demnach nicht gegeben.

Im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs schlägt Russland der Regierung in Kiew eine weitere direkte Gesprächsrunde über eine Waffenruhe an diesem Montag vor. Die Verhandlungen sollten wieder in Istanbul stattfinden, sagte Außenminister Sergej Lawrow nach Angaben der Staatsagentur Tass. Die russische Delegation sei bereit, dort dem ukrainischen Team ein Memorandum vorzustellen. Das Papier lege die russische Position zu "allen Aspekten einer zuverlässigen Überwindung der Grundursachen der Krise" dar.

Die Ukraine pochte aber umgehend darauf, das Memorandum sofort zu bekommen. Andrij Sybiha, Außenminister des vor mehr als drei Jahren von Russland angegriffenen Landes, schrieb bei X, man erwarte, dass die russische Seite das nächste Treffen nicht scheitern lasse und "unverzüglich" ihre Vorschläge vorlege, so wie zuvor vereinbart.

US-Außenminister Marco Rubio bekräftigt in einem Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow die Forderung von Präsident Donald Trump nach einem "Dialog in gutem Glauben" zwischen der Ukraine und Russland als einzigen Weg zur Beendigung des Krieges. Dies teilt das US-Außenministerium mit. Rubio habe bei dem Telefonat den zwischen Russland und der Ukraine am Wochenende vereinbarten Gefangenenaustausch im Verhältnis "1.000 zu 1.000" gelobt.

Bundeskanzler Friedrich Merz schließt eine Lieferung von "Taurus"-Marschflugkörpern an die Ukraine nicht aus. "Natürlich ist das im Bereich des Möglichen", sagte der CDU-Vorsitzende im ZDF-heute journal auf eine entsprechende Frage. Merz verwies zugleich darauf, dass dies eine mehrmonatige Ausbildung von Soldaten in der Ukraine erfordern würde. Wenn man das System in einem halben oder einem Jahr liefern würde, nütze es der Ukraine heute nichts, betonte Merz. Deshalb verbessere man die militärische Unterstützung des Landes heute.

Merz und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatten sich zuvor in Berlin im Kanzleramt getroffen. Der Bundeskanzler sicherte dem von Russland angegriffenen Land dabei die fortwährende Unterstützung zu, solange dies notwendig sei.

Außenminister Johann Wadephul hat Kremlchef Wladimir Putin im US-Fernsehen vorgeworfen, nicht bereit für ein Ende des Angriffskriegs gegen die Ukraine zu sein. "Alle sind für Verhandlungen. Alle sind dafür, dass die beiden Parteien eine einvernehmliche Lösung finden. Aber im Moment ist Russland dazu nicht bereit (...)", sagte der CDU-Politiker im Interview mit dem US-Sender Fox News auf Englisch.

Die Europäer müssten nun alles tun, um die Ukraine in die Lage zu versetzen, ihr eigenes Territorium zu verteidigen, mahnte Wadephul. Russland habe diesen Krieg begonnen und beende ihn nicht. "Und solange das der Fall ist, müssen wir der Ukraine zur Seite stehen und ihr wirklich die militärischen Waffen geben, die sie braucht, um ihr Territorium verteidigen zu können."

Russland hat der Ukraine nach eigenen Angaben neue Friedensgespräche in Istanbul ab Montag vorgeschlagen. Deutschland wird der Ukraine weitere militärische Unterstützung in Höhe von rund fünf Milliarden Euro gewähren.