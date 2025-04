liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Tote bei russischem Angriff auf Dnipro ++ Stand: 17.04.2025 09:17 Uhr

Durch einen Drohnenangriff auf die ukrainische Stadt Dnipro sind drei Menschen getötet worden. In Frankreich sind heute Beratungen mit US-Außenminister Rubio und dem US-Sondergesandten Witkoff geplant.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Russland hat die Ukraine seit Mittwochabend mit 75 Drohnen attackiert, hieß es vonseiten der ukrainischen Luftwaffe. Auch fünf Raketen seien auf ukrainisches Territorium abgefeuert worden.

An den heutigen Beratungen zum Ukraine-Krieg in Paris werden auch der Chef der ukrainischen Präsidialverwaltung, Andrij Jermak, der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha und der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerov teilnehmen. Beide seien bereits in der französischen Hauptstadt eingetroffen, hieß es.

Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, an den Gesprächen in Paris nähmen der außen- und sicherheitspolitische Berater der Bundesregierung, Jens Plötner, und der Politische Direktor im Auswärtigen Amt, Günter Sautter, teil. Für die Beratungen sind auch US-Außenminister Marco Rubio und der US-Sondergesandte Steve Wittkoff nach Frankreich gereist.

Der Bundestag schließt die Botschafter von Russland und Belarus von der zentralen Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai aus. Das bestätigte die Pressestelle des Bundestags gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

Dabei beruft sich die Parlamentsverwaltung auf eine Empfehlung des Auswärtigen Amts, in der von einer Einladung von Vertretern dieser beiden Länder zu solchen Gedenkveranstaltungen abgeraten wird. Das Auswärtige Amt hatte in einer Handreichung an Länder, Kommunen und Gedenkstätten des Bundes davon abgeraten, die Teilnahme von Vertretern von Russland und Belarus bei Gedenkveranstaltungen zum Ende des Zweiten Weltkriegs zuzulassen. Begründet wurde das mit der Befürchtung, dass Russland diese Veranstaltungen "instrumentalisieren und mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine missbräuchlich in Verbindung bringen" könnte.

US-Außenminister Marco Rubio und der US-Sondergesandte Steve Wittkoff sollen heute in Frankreich Gespräche über den Krieg in der Ukraine und das Ziel eines Friedensabkommens führen. Das US-Außenministerium bestätigte die Reise, die auf ein Treffen Wittkoffs mit Kremlchef Wladimir Putin vergangene Woche folgt.

Laut Medienberichten soll Wittkoff als Gesandter von US-Präsident Donald Trump mit dem französischen Staatschef Emmanuel Macron sprechen, während Außenminister Rubio seinen Kollegen Jean-Noel Barrot trifft. Die Gespräche sollten "Präsident Trumps Ziel voranbringen, den russisch-ukrainischen Krieg zu beenden und das Blutvergießen zu stoppen", teilte das US-Außenministerium mit.

Angaben des russischen Verteidigungsministeriums zufolge wurden in der Nacht 71 ukrainische Drohnen vom russischen Militär abgewehrt. Allein 49 Drohnen seien über Kursk abgeschossen worden, das an die Ukraine grenzt. Auch über der Grenzregion Brjansk sowie über Orjol, Rjasan, Wladimir und Tula weiter im Landesinneren seien ukrainische Drohnen abgefangen worden.

In der südukrainischen Industriestadt Dnipro sind am Mittwochabend mindestens drei Menschen durch einen russischen Drohnenangriff ums Leben gekommen, darunter auch ein Kind, wie der Katastrophenschutz auf Telegram mitteilte. Außerdem gebe es mindestens 30 Verletzte, darunter fünf Minderjährige, schrieb Gebietsgouverneur Serhij Lyssak.

Bei dem Angriff, der mehrere Brände auslöste, wurden offiziellen Angaben nach unter anderem Wohnhäuser und ein Studentenwohnheim beschädigt. Dnipro ist ein Zentrum der ukrainischen Rüstungsindustrie. Die ukrainische Luftwaffe ortete russische Kampfdrohnen auch über der nahen Stadt Krywyj Rih und über der Großstadt Charkiw im Osten des Landes.

Der ukrainische Botschafter Makeiev kritisiert, dass Russlands Botschafters Netschajew beim Gedenken an die Weltkriegs-Schlacht auf den Seelower Höhen in Brandenburg teilgenommen hat. Die Ukraine verlängert das Kriegsrecht bis Anfang August.