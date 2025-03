liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russland meldet mehr als ukrainische 130 Drohnen ++ Stand: 20.03.2025 07:21 Uhr

Die Ukraine soll russischen Angaben zufolge einen Großangriff auf südliche Regionen Russland geflogen sein. Präsident Selenskyj sagt, er habe mit US-Präsident Trump nur über die mögliche Übernahme eines Kraftwerks gesprochen.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Die südrussischen Städte Saratow und Engels sind nach Angaben der Regionalverwaltung Ziel des bislang größten Drohnenangriffs seit Beginn des russischen Angriffkrieges gegen die Ukraine geworden. Bei der nächtlichen Attacke seien mehr als 30 Häuser beschädigt worden, teilte der Gouverneur der Region Saratow, Roman Busargin, laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass mit.

Das russische Verteidigungsministerium hatte laut Tass zuvor mitgeteilt, dass im Verlauf der Nacht in verschiedenen Regionen des Landes mehr als 130 ukrainische Drohnen abgeschossen worden seien - mehr als 50 davon in Saratow, 40 in Woronesch sowie Dutzende weitere in den Regionen Belgorod, Rostow, Kursk, Lipezk und über der Schwarzmeer-Halbinsel Krim.

Unter Vermittlung von US-Präsident Donald Trump haben Russland und die Ukraine zwar zugesagt, vorübergehend die gegenseitigen Angriffe auf Energieanlagen einzustellen. Der Minimalkompromiss ist aber auf Ziele dieser Art begrenzt und der Zeitpunkt des Inkrafttretens unklar.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj widerspricht der Darstellung der US-Regierung zu seinem Gespräch mit Präsident Donald Trump in einem wichtigen Punkt: Während Trump ihm eine Übernahme aller vier ukrainischen Atomkraftwerke als Sicherheitsgarantie vorgeschlagen haben will, wurde Selenskyj zufolge nur über das russisch besetzte AKW Saporischschja gesprochen. Das sagte der ukrainische Präsident der Zeitung Financial Times.

Die Regierung in Kiew hat derzeit die Kontrolle über drei der ukrainischen Kernkraftwerke, während Russland das vierte in Saporischschja 2022 erobert hat und bis heute besetzt hält. Ob das größte AKW Europas eine Rolle in künftigen Sicherheitsvereinbarungen spielen könne, hänge davon ab, "ob wir es zurückbekommen und wieder in Betrieb nehmen können", sagte Selenskyj der Financial Times. Er habe mit Washington erkundet, ob nicht die USA Saporischschja von den Russen zurückholen könnten. In einer Online-Pressekonferenz sagte Selenskyj, es könnte mehr als zwei Jahre dauern, bis das Kraftwerk wieder in Betrieb genommen werden kann.

Nach einem ukrainischen Drohnenangriff auf ein Öldepot in der südrussischen Oblast Krasnodar ist der Brand in der Anlage laut Behördenangaben immer noch nicht gelöscht. Weitere Feuerwehrleute würden zum Einsatzort beordert. "Spezialisten bekämpfen weiterhin das Feuer auf einer Fläche von 4.250 Quadratmetern", hieß es am späten Mittwochabend in einer Erklärung auf der Nachrichten-App Telegram. Das Feuer konzentrierte sich auf brennende Erdölprodukte rund um einen Tank und Absperrventile. Insgesamt 406 Feuerwehrleute seien im Einsatz.

Die Verwaltung der Oblast teilte mit, dass 30 Mitarbeiter aus dem Depot evakuiert und der Betrieb eingestellt worden sei.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat mitgeteilt, in einem Telefonat mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman über Friedensverhandlungen in der Ukraine gesprochen zu haben. Macron begrüßte die Dschidda-Initiative des Kronprinzen, die den Beginn der Verhandlungen ermöglichte.

Laut Präsident Selenskyj stimmt die Ukraine einer Pause für Angriffe auf Energieanlagen zu. US-Präsident Trump hat der Ukraine die Übernahme ukrainischer Kraftwerke durch die USA vorgeschlagen.