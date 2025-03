liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russland meldet Abwehr von 77 Drohnen ++ Stand: 13.03.2025 08:20 Uhr

Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht mindestens 77 ukrainische Drohnen abgeschossen. Zwei Tage nach dem US-Vorschlag einer Waffenruhe deutet der Kreml eine baldige Stellungnahme von Präsident Putin dazu an.

Die wichtigsten Entwicklungen im Liveblog:

Polnischer Präsident fordert von USA Stationierung von Atomwaffen

Russland meldet Abwehr von 77 ukrainischen Drohnen

Russland stellt Äußerung Putins auf Vorschlag zu Waffenruhe in Aussicht

Ukraine verfügt laut Medienbericht über keine ATACMS-Raketen mehr

Die europäischen Staaten könnten einer Studie zufolge eine vollständige Einstellung der US-Hilfen für die Ukraine in vielen Bereichen ersetzen. Mit einem vergleichsweise geringen Mehraufwand sei dies im finanziellen Bereich möglich, heißt es in der Untersuchung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW).

Schwieriger ist demnach der Ersatz der amerikanischen Waffen- und Munitionshilfen. Aber auch dort könne Europa liefern, während es derzeit keinen ausreichenden Ersatz für die US-Militäraufklärung gebe. "Unsere Daten zeigen, dass Europa in der Lage wäre, die US-Hilfen zu großen Teilen zu kompensieren - aber nur, wenn die politischen Entscheidungsträger entschlossen handeln", sagte IfW-Forschungsdirektor Christoph Trebesch. "Bisher bewegt sich Europa hier zu langsam."

Der Studie zufolge geben die europäischen Regierungen derzeit durchschnittlich nur 0,1 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) pro Jahr für bilaterale Ukraine-Hilfen aus. Um einen US-Ausfall zu kompensieren, müsste der Beitrag für alle Staaten und die EU-Institutionen auf 0,21 Prozent steigen. Dies würde eine Erhöhung von derzeit 44 auf 82 Milliarden Euro pro Jahr bedeuten.

Der polnische Präsident Andrzej Duda fordert von den USA die Stationierung von Atomwaffen in Polen. Diesen Vorschlag habe er kürzlich mit Keith Kellogg, dem Sondergesandten von US-Präsident Donald Trump für die Ukraine und Russland, besprochen, sagte er der Financial Times. "Die Grenzen der NATO wurden 1999 nach Osten verschoben, also sollte es 26 Jahre später auch zu einer Verlagerung der NATO-Infrastruktur nach Osten kommen. Für mich ist das offensichtlich." Es wäre sicherer, wenn diese Waffen bereits im Land wären.

Russland hat nach Angaben seines Verteidigungsministeriums in der Nacht zu Donnerstag mindestens 77 ukrainische Drohnen abgeschossen. 30 ukrainische Drohnen seien über der westlichen Region Brjansk an der Grenze zur Ukraine abgefangen und zerstört worden, erklärte das Ministerium in Moskau. 25 weitere Drohnen wurden demnach über Kaluga abgeschossen. Zudem seien weitere Drohnen über den Regionen Kursk, Woronesch, Rostow und Belgorod abgewehrt worden.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Zwei Tage nach dem US-Vorschlag einer 30-tägigen Waffenruhe deutet Kremlsprecher Dmitri Peskow eine Stellungnahme von Präsident Wladimir Putin dazu an. Dieser werde sich heute nach Gesprächen mit dem belarusischen Machthaber Alexander Lukaschenko den Medien stellen, sagte Peskow laut staatlicher Nachrichtenagentur Tass.

"Alles wird davon abhängen, was die Reporter fragen werden", sagte er auf die Frage, ob sich die Präsidenten zu Themen äußern würden, die über die bilateralen Beziehungen hinausgehen - wie der Ukraine nach den jüngsten Erklärungen der USA.

Nach Angaben aus Washington ist bereits eine US-Delegation auf dem Weg in die russische Hauptstadt.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP verfügt die ukrainische Armee nicht mehr über aus den USA gelieferten ATACMS-Raketen. Dies hätten Quellen in den USA und ein ukrainischer Abgeordneter übereinstimmend eingeräumt, so die AP.

Die US-Quellen sagten demnach, dass man weniger als 40 ATACMS geliefert habe und die Ukraine Ende Januar die letzten eingesetzt habe.

Die Raketen waren von der Ukraine eingesetzt worden, um wichtige russische Ziele hinter den Frontlinien zu treffen.

Namhafte deutsche Wissenschaftler rufen Union, SPD, Grüne und FDP dazu auf, sich sofort auf eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben zu verständigen. Die Frage nach der Finanzierung deutscher und damit auch europäischer Sicherheit dulde keinen Aufschub und keine Taktik: "In dieser kritischen Phase deutscher und europäischer Sicherheit darf die Frage der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und Europas kein Preisschild haben."

Unter anderem die Politikwissenschaftler und Militärexperten Carlo Masala, Christian Mölling und Claudia Major sprechen in dem Schreiben von einer bevorstehenden "Systemumwälzung". Unter Präsident Donald Trump würden die USA von einem Verbündeten und einer Schutzmacht zu einem Sicherheitsrisiko für Europa.

Der Kontintent stehe damit vor einer doppelten Herausforderung: "Russland, das Europa dominieren und politisch unterminieren will, und die US-Regierung Trump, die die EU als ökonomischen Konkurrenten zerschlagen will, sie als ideologischen Gegner diffamiert und die amerikanische von der europäischen Sicherheit entkoppeln will."

Die Verteidigungsminister von Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Großbritannien haben über eine mögliche Friedenstruppe für die Ukraine beraten. Nach Angaben Trumps sind US-Unterhändler für Waffenruhe-Gespräche auf dem Weg nach Russland.