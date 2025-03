liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Zwei Tote bei Angriff auf Krywyj Rih ++ Stand: 06.03.2025 02:22 Uhr

Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Hotel in der zentralukrainischen Stadt Krywyj Rih sind Behörden zufolge zwei Menschen getötet worden. Merz und NATO-Chef Rutte fordern mehr Investitionen in die europäische Verteidigung.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Zwei Tote bei Raketenangriff auf Krywyj Rih

Merz und Rutte fordern mehr Investitionen in europäische Verteidigung

Bei einem russischen Raketenangriff auf die Industriestadt Krywyj Rih im Südosten der Ukraine sind nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. 14 Personen seien verletzt worden, vier davon schwer, teilte die Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk mit. Die Zahlen könnten noch steigen.

Bisher seien 18 Menschen aus den Trümmern eines mehrstöckigen Gebäudes gerettet worden, heißt es. Es sei zivile Infrastruktur getroffen worden, schrieb der Militärgouverneur Serhij Lyssak auf Telegram. Getroffen wurde demnach ein fünfstöckiges Hotel. Bilder zeigen, dass das Gebäude schwer beschädigt ist. Zudem brach durch den Raketeneinschlag ein Brand aus.

Großbritannien hat die Verurteilung eines britischen Staatsangehörigen in Russland scharf kritisiert, der für die ukrainische Armee gekämpft hat. "Wir verurteilen auf das Schärfste die Verurteilung des britischen Staatsbürgers James Scott Rhys Anderson durch ein russisches Gericht aufgrund falscher Anschuldigungen", erklärte das britische Außenministerium. Russland müsse seine Verpflichtungen gegenüber "Kriegsgefangenen" einhalten.

Der 22-jährige Anderson war zuvor von einem Militärgericht in der Grenzregion Kursk wegen "Terrorismus" und "Söldnertums" zu 19 Jahren Haft verurteilt worden. Anderson war im November in der Region festgenommen worden. Laut dem Gericht bekannte sich Anderson schuldig und gab an, aus finanziellen Gründen für die Ukraine gekämpft zu haben.

Nach einem Treffen in Brüssel haben der voraussichtliche künftige Bundeskanzler Friedrich Merz und NATO-Generalsekretär Mark Rutte mehr Investitionen in die europäische Verteidigung gefordert. "Das ist der beste Schutz für Europas Sicherheit", erklärte Merz im Onlinedienst X. Rutte mahnte auf X, Europa müsse die Ukraine weiterhin unterstützen.

Merz forderte eine enge Zusammenarbeit der europäischen Staaten. "Eine starke NATO ist das Fundament unserer Sicherheit", erklärte der CDU-Chef. Europa müsse erwachsen werden und "die nötigen Schritte gehen, um den Frieden in Europa zu sichern". Rutte bezeichnete es als "entscheidend, dass wir mehr in die Verteidigung investieren". Merz werde dabei eine wichtige Rolle zukommen.

Mit Blick auf die Zusammenarbeit mit den USA spricht der ukrainische Präsident Selenskyj von einer "positiven Entwicklung". Die tschechische Regierung hat eine deutliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben beschlossen.