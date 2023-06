liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Selenskyj sieht "Vorwärtsbewegung" im Süden ++ Stand: 22.06.2023 04:17 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj sieht Fortschritte seiner Truppen an der südlichen Front. In London beginnt der zweite Tag der Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine. Die Entwicklungen im Liveblog.

Selenskyj sieht Fortschritte im Süden

Zweiter Tag der Geberkonferenz

Akw Saporischja will wieder Wasser aus Kachowka-Reservoir pumpen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zwei Wochen nach Beginn der ukrainischen Offensive Fortschritte an der Front gelobt. "Im Süden sind wir in der Vorwärtsbewegung", sagte er in seiner täglichen Videoansprache. Er räumte zwar schwere Kämpfe ein, doch überall - auch im Osten, wo die ukrainischen Truppen in der Defensive seien - werde der Feind vernichtet, meinte er.

Erst kurz zuvor hatte der ukrainische Staatschef die Erwartungen der Öffentlichkeit an die ukrainische Offensive noch gedämpft. So räumte er in einem am Mittwoch ausgestrahlten Interview der BBC ein, dass die Offensive "langsamer als gewünscht" vorankomme. In seiner abendlichen Videobotschaft verkündete Selenskyj hingegen vor allem positive Nachrichten.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

In London geht heute die Internationale Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine weiter. Unter anderem kündigte US-Außenminister Antony Blinken seine Teilnahme an. In seiner täglichen Videoansprache sagte der ukrainische Präsident Selenskyj nach dem ersten Konferenztag, bei der Konferenz habe die Ukraine nicht nur staatliche Hilfe bekommen, sondern zugleich auch Zusagen der Privatwirtschaft, sich an einem nachhaltigen Aufbau des Landes zu beteiligen. Das Sanktionspaket der EU lobte Selenskyj als wichtig, um Russland weiter zu isolieren, "so lange das Hauptexportgut Russlands Bosheit und Tod sind". Es gehe nun vor allem darum, Wege zur Umgehung der bisherigen Sanktionen abzuschneiden, so der ukrainische Staatschef.

Das von Russen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja will wieder Wasser aus dem beschädigten Reservoir des zerstörten Kachowka-Staudamms pumpen, um die Reaktoren zu kühlen. Das teilt die Internationale Energiebehörde IAEA mit. In den vergangenen zwei Wochen hatte das Atomkraftwerk sein Kühlungswasser von den Reserven eines nahegelegenen Wärmekraftwerks erhalten. In der vergangenen Woche hatte die UN-Agentur noch mitgeteilt, dass es unklar sei, ob das Atomkraftwerk wieder Wasser aus dem beschädigten Reservoir pumpen könne.

Der Chef der Behörde, Rafael Grossi, hatte Europas größte Atomanlage in der vergangenen Woche besucht. Die Gegend um das Akw ist heftig umkämpft.

