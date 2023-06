liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Selenskyj bestreitet Nord-Stream-Sabotage ++ Stand: 08.06.2023 04:51 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj bestreitet Sabotage-Vorwürfe an den Nord-Stream-Pipelines. NATO-Generalsekretär Stoltenberg leitet eine Krisensitzung zum Kachowka-Staudamm. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence würde die Ukraine als Präsident der Vereinigten Staaten eigenen Worten zufolge weiterhin militärisch gegen Russland unterstützen. "Wir müssen den Menschen in der Ukraine die Fähigkeit geben, zu kämpfen", sagte Pence bei einer Fragestunde mit Bürgern im TV-Sender CNN.

Dabei teilte er auch gegen seinen ehemaligen Chef, Ex-Präsident Donald Trump aus. Dieser habe Kremlchef Wladimir Putin bei dessen Einmarsch ein "Genie" genannt. "Ich kenne den Unterschied zwischen einem Genie und einem Kriegsverbrecher und ich weiß, wer im Krieg in der Ukraine gewinnen muss - und es sind die Menschen, die für ihre Freiheit und für die Wiederherstellung ihrer nationalen Souveränität in der Ukraine kämpfen", sagte Pence.

Pence hatte zuvor mit einem Video seine Bewerbung für die republikanische Präsidentschaftskandidatur öffentlich gemacht.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Beteiligung seiner Regierung an den Sabotage-Aktionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 bestritten. "Ich bin Präsident und ich gebe entsprechende Befehle. Nichts dergleichen hat die Ukraine getan. Ich würde nie so handeln", sagte Selenskyj in einem Interview von "Bild", "Welt" und "Politico". Angesprochen auf einen entsprechenden Artikel der "Washington Post" forderte er Beweise für eine ukrainische Beteiligung.

Anschlag auf Nord-Stream-Pipeline USA sollen ukrainische Pläne gekannt haben Die USA hatten angeblich bereits drei Monate vor den Explosionen Informationen über ukrainische Pläne. mehr

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat für heute eine Dringlichkeitssitzung mit der Ukraine wegen der teilweisen Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Südukraine angesetzt. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba soll per Videoschalte an dem Treffen der NATO-Ukraine-Kommission teilnehmen. Kuleba zufolge findet die Sitzung auf seine Bitte hin statt.

Die Ukraine und Russland machen sich gegenseitig für die Explosion verantwortlich, die den am Dnipro-Fluss gelegenen Staudamm in der Nacht zum Dienstag teilweise zerstört hatte. Riesige Mengen Wasser traten aus und überfluteten weite Gebiete der Südukraine. Tausende Menschen wurden bereits evakuiert, die Sorgen auch hinsichtlich einer drohenden Umweltkatastrophe wachsen.

Krieg gegen die Ukraine Zehntausende nach Dammexplosion ohne Trinkwasser In der Südukraine sind nach der Dammexplosion Zehntausende ohne Trinkwasser. mehr