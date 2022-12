Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, hat den ukrainischen Präsidenten Selenskyj im US-Kongress empfangen. Selenskyj sprach sich zuvor gegen Kompromisse bei territorialen Fragen in der Ukraine aus. Die Entwicklungen im Liveblog.

Selenskyjs Reise nach Washington führte über Polen

Der Überraschungsbesuch Selenskyjs in Washington begann am späten Dienstag mit einer geheimen Zugfahrt nach Polen. Am nächsten Morgen kam er in der südpolnischen Stadt Peremyschl an, wo er laut Aufnahmen des Privatsenders TVN mit der US-Botschafterin in der Ukraine, Bridget Brink, am Bahnhof gesichtet wurde. In Polen bestieg er ein Flugzeug der US-Regierung, das am Mittwoch gegen Mittag (Ortszeit) auf dem US-Militärflugplatz Joint Base Andrews in Maryland, knapp 20 Kilometer südöstlich von Washington, landete.