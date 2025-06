liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine wirft Kreml Spiel auf Zeit vor ++ Stand: 03.06.2025 06:22 Uhr

Der ukrainische Verteidigungsminister Umjerow wirft Russland vor, auf Verzögerungstaktik statt auf echte Verhandlungen zu setzen. Bei erneuten russischen Angriffen sollen in der Ukraine mindestens fünf Menschen getötet worden sein.

Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick:

Umjerow wirft Kreml Verzögerungstaktik vor

Ukraine meldet mehrere Tote durch russische Angriffe

Nach einer neuen Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland wirft der ukrainische Verhandlungsführer Russland vor, auf Zeit zu spielen. Auf Facebook bezichtigte der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow den Kreml, die von der Ukraine geforderte 30-tägige Feuerpause als Grundlage für weitere Friedensgespräche weiterhin abzulehnen.

Moskau habe sein Memorandum für die Gespräche bewusst bis zum Beginn des Treffens in Istanbul zurückgehalten und damit eine Nebelwand aufgebaut. Während die Ukraine ihr Memorandum mit den Vorstellungen über einen Weg zum Frieden schon Tage vor dem Treffen übergeben hatte, wartete Russland bis zum Auftakt der neuen Verhandlungsrunde. "Es hat den Anschein, dass die Russen erneut eine Verzögerungstaktik verfolgen und versuchen, den Vereinigten Staaten ein 'Bild der Diplomatie' zu vermitteln, ohne wirklich etwas zu unternehmen", kritisierte Umjerow.

Der CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter hat angesichts der Bedrohung durch russische Cyberangriffen und Sabotageaktionen mehr Konsequenzen gefordert. "Wir sollten noch vorhandene Agenten und Diplomaten ausweisen", sagte der stellvertretende Vorsitzende des Geheimdienst-Kontrollgremiums des Bundestags dem Handelsblatt.

Schon im April 2022 hatte die Bundesregierung 40 Diplomaten der russischen Botschaft ausgewiesen. Laut Kieswetter sollte auch das "Russische Haus" in Berlin und weitere Einrichtungen geschlossen werden. Das "Russische Haus" bietet unter anderem Kulturveranstaltungen und Sprachkurse an. Betrieben wird es von einer russischen Regierungsagentur, die zum Moskauer Außenministerium gehört. Die Agentur befindet sich bereits auf der Sanktionsliste der EU.

Der US-Senat will noch in diesem Monat damit beginnen, einen Gesetzesentwurf zu möglichen weiteren Sanktionen gegen Russland auszuarbeiten. Das kündigte der republikanische Mehrheitsführer im Senat, John Thune, an. Zwar hoffe die US-Regierung nach wie vor auf eine Einigung zur Beendigung des Krieges, aber der Senat sei bereit, den Druck auf Moskau zu erhöhen. "Wir sind auch bereit, Präsident Trump mit allen Instrumenten auszustatten, die er braucht, um Russland dazu zu bringen, sich endlich an den Verhandlungstisch zu setzen", sagte Thune in einer Rede zur Eröffnung des Senats.

Anschließend erklärte Thune gegenüber Reportern, dass er die Sanktionsgesetze mit dem Weißen Haus erörtert habe. Erwogen werde, Länder, die russisches Öl, Gas, Uran und andere Exporte kaufen, mit einem Zoll von 500 Prozent zu belegen. Auf China und Indien entfallen etwa 70 Prozent der internationalen Energiegeschäfte Russlands, die zur Finanzierung der Kriegsanstrengungen des Landes beitragen. Um in Kraft zu treten, muss das Gesetz den Senat und das Repräsentantenhaus passieren und von Trump unterzeichnet werden.

Im gesamten von Russland kontrollierten Teil der ukrainischen Region Saporischschja ist laut Berichten russischer Nachrichtenagenturen der Strom ausgefallen. Grund seien Angriffe ukrainischer Truppen. "Durch den Beschuss der ukrainischen Streitkräfte wurden im nordwestlichen Teil der Region Saporischschja Hochspannungsanlagen beschädigt", meldete die Agentur RIA unter Berufung auf den von Russland eingesetzten Verwaltungsleiter in Saporischschja, Jewgeni Balizki. "In der gesamten Region gibt es keinen Strom." Das Atomkraftwerk Saporischschja sei aber nicht beeinträchtigt, berichtete die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf einen offiziellen Vertreter des Atomkraftwerks.

Aus verschiedenen Teilen der Ukraine werden erneut russische Angriffe gemeldet. Mindestens fünf Menschen seien durch russischen Beschuss im Osten des Landes in verschiedenen Frontgebieten getötet worden, teilen Behördenvertreter mit.

Der republikanische US-Senator Graham zeigt sich in den tagesthemen zuversichtlich, dass scharfe US-Sanktionen gegen Moskau verabschiedet werden. Außenminister Wadephul betont, dass Europa und die USA den Druck auf Putin aufrechterhalten müssen.