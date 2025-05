liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Mützenich kritisiert Merz' Waffenvorstoß ++ Stand: 27.05.2025 10:02 Uhr

Der frühere SPD-Chef Fraktionschef hat die Regierung angemahnt, im Ukraine-Krieg lieber auf Diplomatie statt Waffen ohne Reichweitenbegrenzung zu setzen. Im Osten und Süden der Ukraine gab es Luftalarm.

Russland arbeitet nach Angaben seines Außenministeriums weiterhin am Entwurf für ein Memorandum im Vorfeld eines möglichen Friedensabkommens. Der Entwurf werde die Grundsätze einer Einigung und die Bedingungen einer möglichen Waffenruhe darlegen, sagt die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, der Nachrichtenagentur Reuters zufolge. Das Dokument werde der Regierung in Kiew übergeben, sobald es fertig sei.

China hat ukrainische Vorwürfe, die russische Rüstungsindustrie zu beliefern, zurückgewiesen. Die Volksrepublik habe nie Waffen an Konfliktparteien in der Ukraine geliefert und kontrolliere streng sogenannte Dual-Use-Güter, die auch militärisch genutzt werden könnten, sagt eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking der Nachrichtenagentur Reuters zufolge. "Die ukrainische Seite weiß das sehr genau, und China lehnt unbegründete Anschuldigungen und politische Manipulation entschieden ab", sagte sie.

Der ukrainische Auslandsgeheimdienst hatte am Montag mitgeteilt, er habe Belege, dass aus China Maschinen, chemische Produkte, Schießpulver und andere Komponenten gezielt an 20 russische Rüstungsbetriebe geliefert worden seien.

Angesichts der Weigerung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, unter Vermittlung des Vatikans über einen Waffenstillstand in der Ukraine zu verhandeln, hat Kanzler Friedrich Merz vor einem langen Krieg gewarnt. "Deswegen rechne ich damit, dass wir uns möglicherweise auf eine längere Dauer noch einzustellen haben, was aber an unserer Entschlossenheit, die Ukraine zu unterstützen, nichts ändert", sagte Merz im finnischen Turku nach einem Treffen mit dem finnischen Ministerpräsidenten Petteri Orpo.

Beide Politiker betonten die Notwendigkeit, die eigenen Verteidigungsausgaben deutlich zu erhöhen. "Russland hat sich verkalkuliert", sagte Merz. Statt Europa zu spalten, sei die Geschlossenheit größer und die NATO durch den Beitritt Schwedens und Finnlands stärker geworden.

Die massiven russischen Luftangriffe auf die Ukraine der vergangenen Tage hatten nach Einschätzung von US-Militärexperten auch ein psychologisches Ziel. Sie sollten die ukrainische Widerstandskraft schwächen und den Westen von weiterer Unterstützung abhalten. Das Institut für Kriegsstudien (ISW) schrieb in seinem Lagebericht, Russland wolle mit solchen Angriffen suggerieren, dass es den Krieg gewinnen könne.

Die russische Rüstungsindustrie habe den Bau von Schahed-Drohnen iranischer Bauart (russische Typenbezeichnung: Geran) gegenüber 2024 vervielfacht, schrieben die ISW-Experten. Die Fluggeräte würden auch technologisch rasch weiterentwickelt, um der ukrainischen elektronischen Flugabwehr zu entgehen. Außerdem erreichten die Drohnen mittlerweile Flughöhen bis zu 2.500 Metern, wo sie von handgestützter Flugabwehr nicht zu treffen seien.

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, hat Merz' Ankündigung, die Reichweitenbeschränkung deutscher Waffen für die Ukraine aufzuheben, begrüßt. Es sei allerdings nicht klar, was das für die Waffenlieferungen konkret bedeute, so Hardt im Bayrischen Rundfunk. "Es muss auch ein Stück Unwägbarkeit auf der russischen Seite geben, darüber, welche Waffen hat die Ukraine? Wie kann sie sie einsetzen? Wie ist sie befähigt, sie entsprechend auch einzusetzen?"

Europa müsse bei der Ukraine-Unterstützung an einem Strang ziehen, betonte er. Was die weitere US-Unterstützung der Ukraine angeht, zeigte sich Hardt zuversichtlich: "Spätestens seit dieser Begegnung mit Selenskyj im Petersdom in Rom gibt es da, glaube ich, eine andere Sicht der Dinge."

Die frühere Verteidigungsministerin und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat Bundeskanzler Friedrich Merz im Deutschlandfunk für den Kurswechsel bei den Waffenlieferungen an die Ukraine gelobt. Sie hätte sich die in ihren Augen richtige Entscheidung schon früher gewünscht, sagte sie. Sie befürwortete auch die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Ukrainische Angriffe auf russische Militäranlagen seien rechtlich erlaubt, betonte sie.

Die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) angekündigte Aufhebung der Beschränkungen für den Einsatz deutscher Waffen gegen russisches Territorium im Ukraine-Krieg sorgt für Kritik in der SPD. Distanziert äußerte sich etwa der frühere SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Er sei sehr unsicher, was der Vorstoß von Merz auf dem Kriegsgebiet bedeute, sagte Mützenich im Deutschlandfunk. Er habe da noch viele Fragen an den Kanzler.

Es sei richtig gewesen, eine Reichweitenbegrenzung vorzunehmen. "Ich würde die Bundesregierung bitten, sich lieber an den diplomatischen Bemühungen zurzeit zu beteiligen", sagte Mützenich. Es sei ganz offensichtlich, dass Russlands Präsident Wladimir Putin eskaliere, es müsse daher alles getan werden, den Prozess von Verhandlungen durch weitere diplomatische Initiativen zu untermauern.

Russland hat in einem nächtlichen Angriff 60 Drohnen gegen die Ukraine eingesetzt - ein Rückgang gegenüber den Hunderten, die es am Wochenende eingesetzt hatte, wie die ukrainische Luftwaffe mitteilte.

Die Luftwaffe gab an, 43 Drohnen neutralisiert, 35 abgeschossen und acht durch elektronische Kampfführung umgeleitet zu haben. Russland habe in drei Nächten mehr als 900 Drohnen gegen die Ukraine eingesetzt, hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag gesagt.

Russische Drohnenangriffe haben über Nacht im Süden und Südosten der Ukraine drei Menschen verletzt, wie ukrainische Behörden mitteilten. Zwei Menschen seien in der Region Dnipropetrowsk verletzt worden, sagte Gouverneur Serhij Lysak. "Luftabwehrkräfte waren die ganze Nacht in Dnipropetrowsk im Einsatz", schrieb er auf Telegram und fügte hinzu, dass fünf Drohnen über der Region abgeschossen worden seien. Der Angriff löste in einem Bezirk der Region einen Brand in einem Privathaus und einem Nebengebäude aus und zerstörte in einem anderen Bezirk einen landwirtschaftlichen Betrieb, ein Privathaus und ein Auto.

Auch der Bezirk Nikopol sei mit Flugabwehrkanonen, Artillerie und Drohnen angegriffen worden, so Lysak. Ein 59-jähriger Mann sei bei einem morgendlichen Drohnenangriff auf die südliche Stadt Cherson verletzt worden, teilte die Militärverwaltung mit.

Das russische Verteidigungsministerium hat mitgeteilt, dass seine Luftabwehrsysteme über Nacht 99 ukrainische Drohnen abgeschossen hätten, darunter 56 über der Region Belgorod.

Problematisch ist für die Ukrainer nach Ansicht von Militärexperten die Lage zwischen Pokrowsk und Torezk. Dort ist den russischen Truppen demnach ein Durchbruch gelungen, der nun auch die Stadt Kostjantyniwka bedroht. Damit käme Putin seinem Ziel der vollständigen Eroberung des Gebietes Donezk näher.

Zudem warnen Militärexperten vor einer möglichen russischen Offensive im Norden der Ukraine. Das Gebiet Sumy gilt nach dem Rückzug ukrainischer Truppen aus der westrussischen Region Kursk als mögliches Zielgebiet für einen russischen Vorstoß in der Sommeroffensive. Putin hatte zuletzt auch noch einmal erklärt, einen 30 Kilometer breiten Grenzstreifen der Ukraine zur Pufferzone machen zu wollen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland die Planung einer neuen Offensive vorgeworfen. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass Kremlchef Wladimir Putin und seine Umgebung sich auf eine Beendigung des Kriegs vorbereiteten und ernsthaft eine diplomatische Lösung in Betracht zögen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Im Gegenteil, es gibt viele Anzeichen dafür, dass sie neue Angriffsoperationen vorbereiten."

Über die Reichweitenbegrenzung für Waffen, die der Ukraine geliefert werden, wurde lange diskutiert. Bundeskanzler Merz ist von der Beschränkung nun abgerückt. Direkte Konsequenzen gibt es zunächst wohl nicht. Der Kreml reagiert prompt.

In der Ukraine hat es in der Nacht im Osten und Süden des Landes Luftalarm gegeben. Die ukrainische Luftwaffe warnte auf Telegram vor Angriffen etwa in den Regionen Sumy, Charkiw, Dnipropetrowsk, Mykolajiw und über dem Schwarzen Meer in Richtung der Hafenstadt Odessa. Demnach sollen dabei unter anderem Drohnen des Typs Schahed im Einsatz gewesen sein. Ukrainische Medien berichteten von Explosionen in Sumy, das in der Nähe der Grenze zu Russland liegt.

Generalsekretär Rutte geht von einer Einigung der NATO-Staaten auf Verteidigungsausgaben von fünf Prozent der Wirtschaftsleistung aus. Laut Bundeskanzler Merz gibt es keine Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen für die Ukraine.