liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ USA pausieren Militärhilfe ++ Stand: 04.03.2025 01:52 Uhr

US-Präsident Trump hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge einen vorübergehenden Stopp für Militärhilfen an die Ukraine verhängt. Präsident Selenskyj sieht in fehlenden Sicherheitsgarantien den Hauptgrund für die russische Invasion.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Die USA haben übereinstimmenden Medienberichten zufolge die Militärhilfen für die Ukraine gestoppt. "Es ist keine dauerhafte Beendigung der Hilfe, es ist eine Pause", zitierte der US-Fernsehsender Fox News einen Beamten der Trump-Regierung. Man werde die Hilfen so lange aussetzen, bis US-Präsident Donald Trump feststelle, dass die ukrainische Führung guten Willen zum Frieden zeige, berichteten Bloomberg und Fox News.

Bloomberg berichtete, dass davon militärische Ausrüstung betroffen ist, die sich derzeit nicht in der Ukraine befindet. Unter anderem geht es dabei um Waffen, die sich auf Flugzeugen und Schiffen befinden oder in Transitgebieten, etwa in Polen, warten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht das Fehlen von Sicherheitsgarantien als einen Hauptgrund für den Einmarsch Russlands in die Ukraine. "Und jetzt, da es keine klaren Sicherheitsgarantien gibt, hält Russland diesen Krieg am Laufen. Die ganze Welt sieht das und die ganze Welt erkennt das", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Die Ukraine, ganz Europa und Amerika, könnten gemeinsam für Jahrzehnte der Stabilität sorgen. "Um dies zu erreichen, müssen wir konstruktiv sein, zusammenarbeiten, die Vorschläge des anderen ergänzen und die Diplomatie zur Beendigung des Krieges beschleunigen", erklärt Selenskyj.

Das ukrainische Parlament stellte sich in einer Erklärung hinter die diplomatischen Bemühungen des ukrainischen Präsidenten. Friedenssichernde Maßnahmen des US-Präsidenten Donald Trump seien "entscheidend" für die Beendigung des Krieges, teilte das Parlament mit.

Die Ukraine hat laut russischen Angaben Erdöl-Anlagen in der Region Rostow angegriffen. Der massive Angriff habe sich gegen den grenznahen Bezirk rund um die Stadt Tschertkowo gerichtet, erklärte Regionalgouverneur Juri Sljusar. Getroffen wurden ihm zufolge eine Anlage der Ölindustrie sowie eine Einrichtung an einer Öl-Pipeline.

Das Personal sei evakuiert worden, erklärte der Gouverneur, Opfer habe es keine gegeben. Ein den russischen Strafverfolgungsbehörden nahestehender Telegram-Kanal veröffentlichte ein Video, das Flammen zeigt, die in den Nachthimmel aufsteigen. Regionalgouverneur Sljusar teilte zudem mit, dass durch "herabstürzende Drohnenteile" ein Brand in einem Lagerhaus in der Ortschaft Sochranowka ausgelöst worden sei.

Ein dritter Angriff auf eine Ölraffinerie in Novoschakhtinsk sei abgewehrt worden. Nach Angaben des ukrainischen Militärs stand die Raffinerie jedoch in Flammen. Unabhängig überprüfen lassen sich derzeit weder die russischen noch die ukrainischen Angaben.

Die Verteidigungsminister von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen haben ihre Unterstützung für die Ukraine bekräftigt. Bei einem russischen Raketenangriff auf einen ukrainischen Truppenübungsplatz hat es Tote gegeben.