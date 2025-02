liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Stromversorgung in Ukraine eingeschränkt ++ Stand: 11.02.2025 11:19 Uhr

Die Ukraine hat Notfallbeschränkungen für das Stromnetz verhängt, nachdem Angriffe Gasanlagen beschädigten. Die Chefin der Europäischen Investitionsbank unterschrieb ein Abkommen für Wiederaufbaukredite. Die Entwicklungen im Liveblog.

Das russische Militär hat eigenen Angaben zufolge das Dorf Jasenowe im Osten der Ukraine eingenommen. Es liegt in der umkämpften Oblast Donezk und nordwestlich der gleichnamigen Stadt Donezk.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Russland wegen der systematischen Einschränkung der Meinungsfreiheit nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine verurteilt. Die Straßburger Richter stellten am Dienstag fest, dass die russische Gesetzgebung zur Kriminalisierung von Kritik am Krieg gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoße.

Nach dem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 hatte Russland Gesetze erlassen, die es unter Strafe stellen, das Militär zu "diskreditieren" oder "Falschinformationen" über dessen Einsätze zu verbreiten. Daraufhin wurden 178 Personen strafrechtlich oder verwaltungsrechtlich verurteilt. Zudem wurden die unabhängigen Medien "Nowaja Gaseta" und Doschd TV geschlossen. Die Richter sehen darin eine Verletzung von Artikel 10 der Konvention, der Meinungsfreiheit garantiert.

Sie stellten fest, dass die russischen Gerichte jegliche Berichterstattung unter Strafe gestellt hätten, die der offiziellen Darstellung widersprach. Selbst friedliche Proteste, die Verwendung des Wortes "Krieg" statt "militärische Spezialoperation" oder die Thematisierung mutmaßlicher Kriegsverbrechen seien sanktioniert worden.

Zudem habe Russland durch die Schließung der Zeitung der "Nowaja Gaseta" und der Sperrung ihrer Webseiten gegen Artikel 34 (Recht auf individuelle Beschwerde) verstoßen, da die Behörden eine Anordnung des Gerichtshofs für Menschenrechte ignoriert hätten, die Zeitung zu erhalten.

Kremlsprecher Dmitri Peskow hat erklärt, er habe keine Informationen zu unbestätigten Telegram-Berichten, wonach der US-Nahost-Gesandte Steve Witkoff möglicherweise nach Moskau geflogen sei. Es stünden keine Treffen mit ihm auf der Tagesordnung.

Peskow wiederholte die Aussage, dass Kontakte zwischen der Regierung von US-Präsident Donald Trump und Russland auf verschiedenen Ebenen begonnen und sich intensiviert hätten. Er sagte jedoch, es gebe nichts Neues zu den Gesprächen rund um die Ukraine zu berichten.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass 40 ukrainische Drohnen über den Gebieten Saratow, Rostow, Brjansk, Wolgograd und Belgorod zerstört worden seien. Von der russischen Luftfahrtbehörde Rosawiazija hieß es, dass aus Sicherheitsgründen vorübergehend keine Starts und Landungen an den Flughäfen Kasan, Kirow, Saratow und Uljanowsk zugelassen gewesen seien.

Das ukrainische Militär erklärte, Russland habe in den nächtlichen Angriffen 124 Drohnen und bis zu 19 Raketen abgefeuert und dabei Gasförderanlagen in der ukrainischen Region Poltawa beschädigt. Die Luftwaffe habe 57 Drohnen abgeschossen, während 66 ihre Ziele vermutlich aufgrund elektronischer Kriegsführung nicht erreicht hätten, teilte das Militär mit.

Nach neuen russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur sieht sich die Ukraine gezwungen, die Stromversorgung zu limitieren. Die in der Nacht begonnenen Angriffe hielten auch am Morgen an, erklärte Energieminister Herman Haluschtschenko in den sozialen Medien. Um mögliche Folgen für das Energiesystem zu minimieren, seien Notfallbeschränkungen für die Elektrizitätsversorgung verhängt worden. Demnach sei bei den Angriffen die Gasinfrastruktur getroffen worden.

Auch das staatliche Öl- und Gasunternehmen Naftogaz teilt mit, dass in der Region Poltawa Erdgasproduktionsanlagen beschädigt worden seien. Es habe keine Verletzten gegeben, hieß es. Das Unternehmen "ergreift alle notwendigen Maßnahmen, um die Gasversorgungssituation in der Region Poltawa zu stabilisieren", fügte es hinzu.

Im südostukrainischen Gebiet Saporischschja wurde das Dorf Tawrijske nach Behördenangaben mehrfach mit russischen Gleitbomben angegriffen. Ein Mann wurde dabei getötet, teilte Gouverneur Iwan Fedorow am Montagabend bei Telegram mit. Zerstört wurden demnach mehrere Wohnhäuser. Zudem seien Autos und unbewohnte Gebäude beschädigt worden. Der Ort liegt gut 15 Kilometer von der russisch-ukrainischen Frontlinie entfernt.

Die Präsidentin der Europäischen Investitionsbank, Nadia Calvino, unterzeichnete bei ihrem Besuch in Kiew Investitionsabkommen über ein Gesamtvolumen von etwa einer Milliarde Euro. "Die Unterstützung der Ukraine ist die Hauptpriorität, ich bin froh hier zu sein, um neue Projekte für kleine und mittlere Unternehmen, die Energiewirtschaft, Wasserversorgung und andere Hauptdienste zu verkünden", sagte die Präsidentin gemäß einer Meldung von Interfax-Ukraine.

Dazu gehört unter anderem ein Kredit in Höhe von 120 Millionen Euro für die Unterstützung und den Wiederaufbau der teils zerstörten Wasserkraftwerke des Staatsunternehmens Ukrhidroenerho. Weitere Gelder über insgesamt 500 Millionen Euro kommen kleinen und mittleren Unternehmen zugute.

Selenskyj sprach in seiner Abendbotschaft hingegen von umgerechnet mehr als 1,9 Milliarden Euro an Investitionsvereinbarungen. "Gelder für unsere Energiewirtschaft, für Wohnungsprogramme, für Infrastrukturprojekte", unterstrich der Staatschef und bedankte sich dabei ausdrücklich.

Die Ukraine hat in der Nacht eine Ölraffinerie in Russland angegriffen. In russischen Telegram-Kanälen hieß es, dass eine Erdölraffinerie in Saratow an der Wolga nach einem Drohnenangriff brenne. Der Gouverneur der Region, Roman Bussargin, schrieb auf Telegram, dass bei einem Drohnenangriff möglicherweise Trümmerteile auf ein Industrieunternehmen gestürzt seien. Der entstandene Brand sei mittlerweile gelöscht.

In Kiew bestätigte Andrij Kowalenko, Leiter des staatlichen Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation, den Angriff auf die Anlage. Er gab an, dass es nicht die erste Attacke auf diese Raffinerie gewesen sei. Außer der Ölanlage sei auch die Stadt Engels in dem Gebiet angegriffen worden. Am Stadtrand von Engels liegt der Luftwaffenstützpunkt Engels-2, auf dem Russland einen Teil seiner strategischen Langstreckenbomber stationiert hat.

Einem Bericht zufolge will die US-Regierung im Vorfeld möglicher Friedensgespräche mit Moskau ihre europäischen Verbündeten dazu drängen, mehr amerikanische Waffen für die Ukraine zu kaufen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insiderinformationen. Demnach blieb es jedoch unklar, ob die USA europäische Länder dazu auffordern wollen, amerikanische Waffen über kommerzielle Verträge oder direkt aus den amerikanischen Lagerbeständen zu kaufen.

US-Regierungsmitglieder, darunter Trumps Gesandter für die Ukraine, Generalleutnant a. D. Keith Kellogg, wollen diese Woche auf der Münchner Sicherheitskonferenz über mögliche Waffenkäufe sprechen, so die Insider laut Reuters. Die US-Regierung sieht demnach ein Waffenkaufgeschäft mit Europa als mögliche Lösung an, die es Washington ermöglicht, Kiew zu unterstützen, ohne dass der amerikanische Steuerzahler dafür Geld ausgeben muss.

Der neue US-Sondergesandte für die Ukraine und Russland, Keith Kellogg, wird nach US-Angaben in Kürze zu einem Besuch in die Ukraine reisen. Trump bestätigte nach Angaben des Weißen Hauses am Montag (Ortszeit) den bevorstehenden Besuch. Die Nachrichtenagentur AFP hatte zuvor berichtet, dass Kellogg am 20. Februar in die Ukraine reisen werde.

US-Präsident Trump dringt auf ein rasches Ende des Krieges. In der vergangenen Woche kündigte er an, er werde den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "wahrscheinlich" bald persönlich treffen.

