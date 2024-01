livestream Krieg gegen die Ukraine ++ Selenskyj trifft Stoltenberg in Davos ++ Stand: 16.01.2024 12:04 Uhr

In Davos ist der ukrainische Präsident Selenskyj mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg zusammengetroffen. In der Grenzregion Woronesch hat die russische Armee einen ukrainischen Drohnenangriff gemeldet. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Russland ist nach Ansicht der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit seinen strategischen Zielen in der Ukraine gescheitert. Die Ukraine habe erhebliche Teile der von Russland besetzten Gebiete wieder zurückerobert, sagt von der Leyen auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. "Russlands Scheitern ist auch ökonomisch. Es ist nun abhängig von China", fügt sie hinzu. Auch diplomatisch sei Russland gescheitert, Finnland sei schon NATO-Mitglied geworden, Schweden werde bald folgen.

Angesichts des bröckelnden internationalen Rückhalts hat der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba insbesondere die USA um weitere Militärhilfen gebeten und den Kampfeswillen seiner Landsleute betont: "Was auch immer der Preis für die Unterstützung der Ukraine jetzt ist: Der Preis, im Falle einer ukrainischen Niederlage das Chaos in der Welt zu beseitigen, wird viel höher sein", sagte Kuleba dem US-Sender ABC News in einem Interview.

Auch unter schwersten Bedingungen werde sich die Ukraine Russland nicht ergeben, fügte der Minister hinzu: "Selbst wenn uns die Waffen ausgehen, werden wir mit Schaufeln kämpfen." Denn was für die Ukraine auf dem Spiel stehe, sei die Existenz der Nation. Für mögliche Friedensverhandlungen mit Russland müsse sein Land erst eine bessere Ausgangslage auf dem Schlachtfeld schaffen, sagte Kuleba.

Angesichts verstärkter russischer Angriffe haben die Behörden in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine die Bewohner zahlreicher Dörfer nahe der Front aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. "Angesichts der Sicherheitslage" werde die Evakuierung der Einwohner aus den Gemeinden Kindraschiwska und Kuryliwska im Bezirk Kupjansk angeordnet, teilte Regionalgouverneur Oleg Synegubow in Onlinediensten mit. Demnach sind mehr als 3.000 Menschen in 26 Orten von den Evakuierungen betroffen.

Zuvor hatten die Behörden einen russischen Angriff auf die ostukrainische Stadt Niu-York in der Region Donezk gemeldet, bei dem mindestens drei Menschen verletzt worden seien. Fünf weitere Menschen seien "wahrscheinlich unter den Trümmern" verschüttet, teilte das Innenministerium in Kiew mit. Es seien zudem sechs dreistöckige Gebäude und fünf Privathäuser zerstört worden. Vom Ministerium veröffentlichte Fotos zeigten, wie Rettungskräfte in der Nacht zu Dienstag die Trümmer eines offenbar eingestürzten Teils eines Wohnblocks durchkämmten.

Nach Angaben des Ministeriums hatte die russische Armee den Ort am Montagabend mit Lenkraketen angegriffen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck setzt auf Investitionen deutscher Unternehmen in der Ukraine. Trotz des Kriegs gebe die Bundesregierung Investitionsgarantien, die die Firmen ähnlich wie eine Versicherung absicherten, sagte der Grünen-Politiker beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Dort wollte er unter anderem an einer Veranstaltung mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und mehreren Unternehmenschefs teilnehmen.

Die Garantien seien "ein ungeheuer erfolgreicher Schritt, der zeigt, dass wir daran glauben und darauf vertrauen, dass die Ukraine diese schwierige Situation erfolgreich besteht, aber auch, dass deutsche Unternehmen in die Ukraine investieren werden". In Davos wolle er dafür werben, dass auch andere Staaten dieses Instrument nutzten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in Davos mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zusammengetroffen. Selenskyj war zuvor auf dem jährlichen Treffen des Weltwirtschaftsforums im Schweizer Skiort eingetroffen, an dem auch Spitzenvertreter aus den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, China und dem Nahen Osten teilnehmen.

"Wir erörterten die Lage an den Frontlinien", schrieb Selenskyj auf X (vormals Twitter). "Ich informierte den Generalsekretär über die jüngsten massiven Luftangriffe Russlands und betonte die Notwendigkeit, die Luftverteidigung der Ukraine weiter zu stärken."

Luftabwehrsysteme zerstören nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums acht ukrainische Drohnen über der an die Ukraine grenzenden Region Woronesch. In Woronesch sei ein Kind leicht verletzt worden, nachdem Fragmente einer abgeschossenen Drohne in eine Wohnung eingeschlagen waren, schrieb der Gouverneur des Gebiets, Alexander Gussew, bei Telegram. An mehreren Wohnhäusern seien Fensterscheiben zu Bruch gegangen. Aus der Ukraine liegt bislang keine Stellungnahme vor.

Die Regierung in Kiew hat die Luftangriffe in den vergangenen Monaten verstärkt, um nach eigenen Angaben die russische Militärinfrastruktur anzugreifen und die Kriegsanstrengungen der Regierung in Moskau zu untergraben. Russland unterhält in der Nähe der Stadt Woronesch einen Luftwaffenstützpunkt, auf dem russischen Medienberichten zufolge mehrere Su-34-Bomber stationiert sind. Der russische Nachrichtendienst Shot berichtet von mindestens 15 Explosionen in der Nähe des Stützpunktes und dass Trümmer einer Drohne auf ein nahegelegenes Wohnhaus gefallen seien.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der ukrainische Präsident Selenskyj ist in der Schweiz eingetroffen und wird dort am Weltwirtschaftsforum teilnehmen. Die russische Regierung kritisiert die Gespräche über einen ukrainischen Friedensplan in Davos.