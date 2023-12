liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ UN sehen Anzeichen für Folter an Ukrainern ++ Stand: 19.12.2023 12:11 Uhr

Das UN-Menschenrechtsbüro sieht einem neuen Bericht zufolge Anzeichen von Folter an Ukrainern in russischem Gewahrsam. Moskau meldet die Abwehr von Drohnen über der Hauptstadt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges hat das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte mehr als 10.000 getötete Zivilisten in der Ukraine registriert. Unter den Getöteten seien mehr als 560 Kinder gewesen, sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, in Genf. Weitere 18.500 Zivilisten seien verletzt worden, viele davon sehr schwer. Vor dem UN-Menschenrechtsrat betonte Türk, dass die tatsächliche Zahl der zivilen Opfer weitaus höher liege.

Viele Menschen seien durch russischen Beschuss mit Explosivwaffen wie Raketen gestorben. Zudem habe das UN-Hochkommissariat 142 Fälle von willkürlichen Exekutionen von Zivilisten in Gebieten registriert, die von russischen Truppen kontrolliert worden seien. In diesen Gebieten seien Folter, Misshandlung von Gefangenen, sexuelle Gewalt und das Verschwindenlassen von Menschen dokumentiert. Türk warf den russischen Einheiten Kriegsverbrechen vor.

Das UN-Menschenrechtsbüro hat in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine, darunter auf der völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim, mindestens 100 Todesfälle von Zivilisten in russischem Gewahrsam dokumentiert. Bei mindestens 39 habe es Anzeichen gegeben, dass sie vor ihrem Tod gefoltert wurden, berichtete der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk. Er bezog sich auf einen neuen Bericht seines Teams über die Lage in der Ukraine. "Folter und andere grausame Behandlung sind in den von Russland besetzten Gebieten in Haftanstalten weit verbreitet", sagte Türk. Viele der Fälle beinhalteten auch sexuelle Gewalt.

Russland hat nach eigenen Angaben einen Drohnenangriff auf Moskau abgewehrt. Die Luftverteidigung habe eine ukrainische Drohne in der Nähe der Hauptstadt zerstört, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin mit. Es habe keine Verletzten gegeben. Die beiden Flughäfen Wnukowo und Domodedowo hätten ihren Flugbetrieb eingeschränkt.

Die russische Luftwaffe hat nach britischer Einschätzung vor kurzem erstmals seit August eine Hyperschallrakete vom Typ Kinschal gegen die Ukraine eingesetzt. Ziel der Rakete sei vermutlich ein Militärflugplatz gewesen, teilte das britische Verteidigungsministerium mit. Die bisherigen Einsätze der Rakete seien durchwachsen verlaufen. "Viele Abschüsse haben wahrscheinlich ihre beabsichtigten Ziele verfehlt, zudem ist es der Ukraine auch gelungen, Angriffe dieses angeblich 'unbesiegbaren' Systems abzufangen", teilte das Ministerium mit.

