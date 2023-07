liveblog Krieg gegen die Ukraine +++ Selenskyj trifft Biden in Vilnius +++ Stand: 11.07.2023 04:36 Uhr

Im Rahmen des NATO-Gipfels in Vilnius ist ein Treffen zwischen US-Präsident Biden und seinem ukrainischen Amtskollegen Selenskyj geplant. Laut der Ukraine wurde in der Nacht ein Luftangriff auf Kiew abgewehrt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die ukrainische Luftabwehr hat in der Nacht nach Angaben des Militärverwaltungschefs von Kiew, Serhij Popko, einen weiteren russischen Luftangriff auf die Hauptstadt abgewehrt. Angaben über mögliche Opfer oder Schäden lagen zunächst nicht vor.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Russland hat sich verärgert über die auf dem NATO-Gipfel erwartete Solidarität mit der Ukraine gezeigt. "Es wird alles getan, um die öffentliche Meinung vor Ort auf die Zustimmung zu antirussischen Entscheidungen vorzubereiten, die in den kommenden Tagen in Vilnius getroffen werden", schrieb der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, im Telegram-Kanal der Vertretung in Washington. Die USA trieben die NATO mit den erwarteten Beschlüssen in die "ungünstigste" Konfrontation mit Moskau.

Großbritannien baut vor dem Hintergrund der Lieferungen an die Ukraine die Produktionskapazität für Artilleriegeschosse aus. Das Rüstungsunternehmen BAE Systems erhalte neue Aufträge in Höhe von rund 222 Millionen Euro, teilte die britische Regierung mit. Durch den Vertrag mit BAE werden 100 neue Arbeitsplätze an Standorten in England und Wales geschaffen.

Premierminister Rishi Sunak werde zudem auf dem NATO-Gipfel in Litauen ankündigen, dass die britische Produktionskapazität für 155-mm-Artilleriemunition um das Achtfache erhöht werde. Die meisten NATO-Armeen verwendeten diese Munition standardmäßig.

Im Rahmen des anstehenden NATO-Gipfels in Vilnius werden US-Angaben zufolge US-Präsident Joe Biden und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch zu einem Vier-Augen-Gespräch zusammenkommen.

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat unter den gegenwärtigen Umständen Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ausgeschlossen und ihm einen menschenverachtenden Umgang mit den eigenen Truppen vorgeworfen. Duda sagte in einem Interview für "Bild", "Welt" und "Politico": "Für mich ist Wladimir Putin jemand, der strafrechtlich verfolgt wird und mit dem keine Verhandlungen zu führen sind."

Ändern würde Duda seine Auffassung nicht, "bevor Russland nicht den entschiedenen Willen zeigt, bei sich internationales Recht zu achten". Derzeit sei das aber nicht der Fall, so der polnische Präsident. Russland müsse damit beginnen, "seine Armee abzuziehen aus dem Staatsgebiet der Ukraine".

