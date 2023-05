liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Liveblog: Erneut Luftangriffe auf Kiew ++ Stand: 30.05.2023 03:57 Uhr

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist wieder Ziel von russischen Angriffen geworden. Auch in anderen Landesteilen gab es Luftalarm. Der ukrainische Verteidigungsminister hofft auf "Eurofighter" aus Deutschland. Die Entwicklungen im Liveblog.

Herabfallende Trümmer eines zerstörten russischen Flugkörpers haben nach Angaben des Bürgermeisters Vitali Klitschko ein Feuer in einem Hochhaus in Kiew entfacht. Die Bewohner würden evakuiert, eine Person sei nach vorläufigen Angaben verletzt, teilt Klitschko auf seinem Telegram-Kanal mit. Ein Foto, das Beamte der Kiewer Militärverwaltung auf Telegram veröffentlichen, zeigt Flammen, die aus dem obersten Stockwerk eines mehrstöckigen Wohnhauses schlagen.

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist wiederholt Ziel nächtlicher russischer Bombardements geworden. "Ein massiver Angriff", teilte Bürgermeister Vitali Klitschko über den Nachrichtenkanal Telegram mit. "Verlassen Sie die Schutzräume nicht." Die Kiewer Militärverwaltung erklärte, die Luftabwehrsysteme zerstörten die Flugkörper. Herabfallende Trümmer trafen mehrere Stadtteile der Hauptstadt, darunter die historischen Viertel Podil und Petscherskyj. Im südwestlichen Stadtteil Holossijiwskyj habe eine 27-jährige Frau Verletzungen erlitten und sei ins Krankenhaus gebracht worden, erklärt Klitschko. Auch in der Zentral- und Nordukraine gab es Luftalarm.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow sieht nach eigenen Worten die Möglichkeit für die Lieferung von "Eurofightern" aus Deutschland. "Wenn Großbritannien und Deutschland ihre Kapazitäten beim 'Eurofighter' zusammenlegen würden, wäre das ein wichtiger Schritt", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung "Ouest France". Es gebe bereits eine internationale Koalition aus Kampfpanzern mit dem Kernmodell des deutschen "Leopard 2" sowie amerikanischen "Abrams" und britischen "Challengern". Genauso könnte man eine Kampfjet-Koalition mit dem Kernmodell "F-16" sowie "Eurofightern" und schwedischen "Gripen"-Jets bilden, erklärte Resnikow.

Deutschland und Großbritannien hatten Mitte des Monats ausgeschlossen, auf absehbare Zeit Kampfjets an die Ukraine zu liefern. "Eurofighter", die im Bestand der Briten seien, seien nicht geeignet, erklärte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace am 17. Mai bei einer Pressekonferenz mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius in Berlin. Kurzfristig entscheidender sei es, die Ukraine mit vergleichbaren Fähigkeiten auszustatten, wie sie Kampfjets leisten könnten, sagte er.

Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa hat einen Richter damit beauftragt, eine Untersuchung zu mutmaßlichen verdeckten Waffenverkäufen an Russland zu leiten. Der US-Botschafter in Südafrika, Reuben Brigety, hatte den Vorwurf erhoben, dass entsprechende Lieferungen mit Hilfe des unter russischer Flagge fahrenden Frachtschiffs "Lady R" abgewickelt worden seien. Dieses habe im Dezember geheim an einer Marinebasis nahe Kapstadt angedockt. Das Schiff steht unter US-Sanktionen wegen Verbindungen zu einem Unternehmen, das Moskau mit Waffen beliefert und so die russischen Kriegsanstrengungen in der Ukraine befördert hat.

Südafrika hat bestritten, dass es einen von der Regierung abgesegneten Deal zu Waffenlieferungen an Russland gegeben haben könnte, aber nicht kategorisch ausgeschlossen, dass es auf anderem Weg zu einer Transaktion gekommen sein könnte.