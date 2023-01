Der ukrainische Präsident Selenskyj nennt die russischen Drohnenangriffe "nutzlos", da die Ukrainer vereint seien. EVP-Chef Weber fordert eine engere militärische Zusammenarbeit der EU-Staaten. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Selenskyj: Drohnenangriffe sind nutzlos - Ukrainer sind vereint

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betrachtet die russischen Drohnenangriffe als nutzlos. Allein in den ersten zwei Tagen des neuen Jahres habe die ukrainische Armee über 80 feindliche Drohnen unschädlich machen können, sagt Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft. In den nächsten Wochen dürften die Nächte für die Ukrainer nicht geruhsam werden. Die russischen Angriffe würden sich aber als sinnlos erweisen, da die Ukrainer zusammenstünden. Die Russen seien dagegen nur durch Furcht vereint.