Liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Lawrow: Kiew will NATO hineinziehen ++ Stand: 27.12.2022 02:42 Uhr

Russlands Außenminister Lawrow wirft der Ukraine vor, die NATO tiefer in den Krieg hineinziehen zu wollen. Der ukrainische Präsident Selenskyj nennt die Situation an der Front im Donbass "schwierig und schmerzhaft". Die Entwicklungen im Liveticker.

Lawrow: Ukraine will NATO tiefer in Konflikt hineinziehen Russland wirft der Ukraine vor, die NATO tiefer in den Krieg hineinziehen zu wollen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte der Staatsagentur Tass in einem in der Nacht veröffentlichten Interview: "Das (Kiewer) Regime versucht in seinem Namen, die Amerikaner und andere NATO-Mitglieder tiefer in den Strudel des Konflikts zu ziehen, in der Hoffnung, einen überstürzten Zusammenstoß mit der russischen Armee unvermeidlich zu machen." Lawrow erinnerte in diesem Zusammenhang an den Einschlag einer Rakete Mitte November in Polen und bezeichnete die ukrainische Reaktion darauf als Provokation. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj habe versucht, das Geschoss "als russische Rakete auszugeben", sagte Lawrow. "Es ist gut, dass Washington und Brüssel damals die Weisheit hatten, nicht darauf hereinzufallen." Allerdings habe dieser Vorfall gezeigt, dass sich Kiew durch nichts aufhalten lasse. Der Westen war zuletzt davon ausgegangen, dass es sich bei dem Geschoss um eine ukrainische Flugabwehrrakete handelte, die zur Verteidigung gegen russische Angriffe eingesetzt wurde.

Selenskyj: Situation an der Front ist "schmerzhaft" Die Situation an der Front in der Donbass-Region ist nach Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "schwierig und schmerzhaft". Sie erfordere die ganze "Kraft und Konzentration" des Landes, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Die Besatzer setzten alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel ein - und das seien beträchtliche Ressourcen -, um irgendwie vorzustoßen.