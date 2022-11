++ Ukraine bietet Evakuierung aus Cherson an ++

Die Ukraine bietet den Einwohnern von Cherson an, sie in andere Landesteile zu bringen. Die Stadt ist weitgehend ohne Strom und Wasser. Laut Energieversorgern muss das Land noch monatelang mit Stromausfällen rechnen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Der ukrainische Stromnetzbetreiber Ukrenerho hat weitere Stromabschaltungen geplant. Bereits am Montag waren vierstündige Abschaltungen in 15 der 27 Regionen des Landes angesetzt worden, wie Ukrenerho-Chef Wolodymyr Kudrytsky laut der Nachrichtenagentur AP mitteilte. Die Energieinfrastruktur des Landes ist durch wochenlange gezielte russische Luftangriffe schwer beschädigt. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wurden mehr als die Hälfte der Energieeinrichtungen des Landes beschädigt.

Laut des Grünen-Bundestagsabgeordneten Anton Hofreiter bereitet sich die Ukraine auf neue mögliche Angriffe Russlands auf die Hauptstadt Kiew nach dem Winter vor. "Die Botschaft der Ukrainer war: Wir haben Erkenntnisse, dass Russland keines seiner Kriegsziele aufgegeben hat", sagte der Vorsitzende des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) nach einem Besuch in Kiew.

"Angesichts der schwierigen Sicherheitslage in der Stadt und der Infrastrukturprobleme können Sie für den Winter in sicherere Regionen des Landes evakuiert werden", schreibt die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk auf Telegram.

Die ukrainische Regierung bietet den Bewohnern der Stadt Cherson an, in Regionen mit besserer Infrastruktur umzuziehen. Die Unterkunft sei kostenfrei. Grund ist, dass die Stadt nach dem Abzug der russischen Besatzer weiterhin größtenteils ohne Strom und fließendes Wasser ist.

Ukrainer müssen mit langen Stromausfällen rechnen

Die Ukrainer müssen sich laut einem großen Energieversorger wegen der beschädigten Infrastruktur auf Stromausfälle bis Ende März einstellen. "Ich möchte, dass jeder versteht: Die Ukrainer werden höchstwahrscheinlich bis mindestens Ende März mit Stromausfällen leben müssen", schreibt Sergei Kowalenko, Chef des großen privaten Energieversorgers Yasno in Kiew, auf seiner Facebook-Seite.

"Legen Sie sich einen Vorrat an warmer Kleidung und Decken an und überlegen Sie, wie Sie auch einen längeren Stromausfall überstehen können." Der Netzbetreiber habe neue Beschränkungen für die Stromverteilung angekündigt, was dazu geführt habe, dass mehr als 950.000 Kunden vom Stromnetz getrennt seien.

In einigen Regionen der Ukraine sind die Temperaturen bereits unter den Gefrierpunkt gefallen, auch in der Hauptstadt Kiew.