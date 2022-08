++ Özdemir will mehr Exportwege für Getreide ++

Bundesagrarminister Özdemir fordert alternative Routen für den Getreideexport aus der Ukraine. Kiew hat Moskau für indirekte Drohungen zum Einsatz von Atomwaffen scharf kritisiert. Die Entwicklungen im Liveblog.

Özdemir: Brauchen mehr Exportwege für Getreide

Bundesagrarminister Cem Özdemir hat die Notwendigkeit für den Ausbau alternativer Transportwege für Getreide aus der Ukraine betont. "Es geht um permanente Alternativen, nicht um temporäre", sagte der Grünen-Politiker der "Rheinischen Post". "Ich will die EU-Kommission dafür gewinnen, den Ausbau alternativer Exportrouten zu forcieren." Die Ukraine dürfe in der Frage nicht weiter auf Russland angewiesen sein.

Angesichts der Wiederaufnahme der Getreideexporte in Folge des Abkommens zwischen den Kriegsgegnern Ukraine und Russland unter Vermittlung der Türkei und den Vereinten Nationen warnte Özdemir vor zu viel Zuversicht. "Jedes Transportschiff, das sicher ukrainische Häfen verlässt, ist ein Hoffnungsschimmer - für die Ukraine und für die hungernden Menschen in dieser Welt", sagte er. "Bei aller Hoffnung ist aber zu bedenken: Letztlich stützt man sich auf das Wort des Aggressors Putin - und was Putins Wort wert ist, erleben wir gerade schmerzlich."