Mehr als 200.000 nach Deutschland geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer haben sich bei den Jobcentern als arbeitssuchend gemeldet. Die USA erwägen eine Preisobergrenze für russisches Öl. Alle Entwicklungen im Liveblog.

US-Schauspieler Ben Stiller besucht Selenskyj

Hollywood-Star Ben Stiller hat anlässlich des Weltflüchtlingstags dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj einen Solidaritätsbesuch in Kiew abgestattet. "Es ist mir eine große Ehre, Sie sind mein Held", sagte Stiller zu Selenskyj. Es sei "wirklich inspirierend", wie Selenskyj "sein Land und die ganze Welt" mobilisiere. Stiller hatte zuvor die Kiewer Vorstadt Irpin besucht, wo zu Beginn des russischen Angriffskriegs heftige Kämpfe stattfanden. "Ich spüre, dass das Geschehen hier schwer zu verstehen ist, wenn man nicht vor Ort war", sagte der 56-Jährige dem Präsidenten.

Selenskyj bedankte sich bei Stiller auf Englisch für seinen Besuch und sagte ihm, es sei "sehr wichtig", den Menschen weiter in Erinnerung zu rufen, was in der Ukraine passiert. "Es ist nicht interessant, jeden Tag über den Krieg zu sprechen", sagte Selenskyj. "Aber für uns ist das sehr wichtig."

Stiller und Selenskyj tauschten sich auch über die jeweiligen Schauspielkarrieren aus. Selenskyj war vor seiner Wahl zum Präsidenten im Jahr 2019 in der Ukraine vor allem für seine Rolle in der satirischen TV-Serie "Diener des Volkes" bekannt, in der er einen Schullehrer spielte, der unerwartet Präsident wird. "Sie haben eine große Schauspielkarriere aufgegeben", sagte Stiller, der in den vergangenen Jahrzehnten vor allem als Komödien-Darsteller berühmt wurde. "Nicht so groß wie Ihre", antwortete Selenskyj.