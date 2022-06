Liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Litauen fordert mehr NATO-Truppen ++ Stand: 07.06.2022 03:59 Uhr

Litauen fordert mehr NATO-Truppen in den baltischen Staaten. Die ukrainische Armee hält nach Angaben von Präsident Selenskyj ihre Stellungen in der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk. Die Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine in unserem Liveblog.

Litauen fordert mehr NATO-Präsenz im Baltikum Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda dringt auf eine stärkere NATO-Präsenz in den baltischen Staaten. "Der NATO-Gipfel in Madrid muss der Gipfel der Entscheidungen sein", sagte Nauseda der dpa vor dem eintägigen Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz Vilnius. "Wir hoffen, uns auf dem Gipfel zu einigen: auf einen Übergang von Abschreckung zur Vorwärtsverteidigung, von einem Bataillon zu einer Brigade, von der Luftüberwachung zu Luftverteidigung". Beim NATO-Gipfel in Madrid wird es Ende des Monats darum gehen, ob die Truppen an der Ostflanke des westlichen Verteidigungsbündnisses noch einmal aufgestockt werden. Gut drei Wochen vor dem Spitzentreffen reist Scholz am Dienstag zu einem Kurzbesuch nach Litauen. In der Hauptstadt Vilnius will er Gespräche mit Nauseda und den baltischen Regierungschefs Ingrida Simonyte (Litauen), Kaja Kallas (Estland) und Krisjanis Karins (Lettland) führen. Zentrales Thema der Reise wird nach Angaben des Kanzleramts der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die Absicherung der NATO-Ostflanke sein.

Russland belegt 61 US-Bürger mit Sanktionen Russland hat Sanktionen gegen 61 US-Bürger verhängt. Auf der Liste fänden sich amerikanische Regierungsmitglieder sowie aktuelle und frühere Top-Manager von US-Konzernen wieder, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Betroffen sind demnach unter anderem Finanzministerin Janet Yellen, Energieministerin Jennifer Granholm, die Kommunikationsdirektorin im Weißen Haus, Kate Bedingfield, sowie Netflix-Chef Reed Hastings. Die Maßnahmen seien eine Reaktion auf die sich stetig ausweitenden US-Sanktionen gegen Persönlichkeiten in der Politik und im öffentlichen Leben Russlands sowie gegen Vertreter der russischen Geschäftswelt.

Ukraine dankt London für Raketenwerfer Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankt sich in seiner abendlichen Videoansprache bei Großbritannien. "Ich bin Premierminister Boris Johnson dankbar für sein umfassendes Verständnis für unsere Forderungen und seine Bereitschaft, der Ukraine genau die Waffen zu liefern, die sie so dringend braucht, um das Leben unseres Volkes zu schützen." Großbritannien hatte am Montag angekündigt, hochleistungsfähige Raketenwerfer mit einer Reichweite von bis zu 80 Kilometern an die Ukraine zu liefern. Krieg gegen die Ukraine Auch Großbritannien liefert Raketensystem Trotz Warnungen des Kremls will nach den USA nun auch Großbritannien Raketenwerfer an die Ukraine liefern.

Selenskyj: Halten Sjewjerodonezk Nach Angaben des ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj hält die ukrainische Armee ihre Stellungen in der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk. "Unsere Helden geben ihre Stellungen in Sjewjerodonezk nicht auf. In der Stadt gehen die heftigen Straßenkämpfe weiter." Sjewjerodonezk gilt als strategisch wichtige Stadt im Osten des Landes. Fällt sie, wäre Russland nah an seinem Ziel, die Donbass-Region zu erobern. Heftig umkämpft: Rauch steht über der ostukrainischen Stadt Sjewjerodonezk (Archivbild vom 02.06.2022) Bild: AFP