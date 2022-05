Laut dem OSZE-Botschafter der USA plant Russland in der Ost-Ukraine Annexionen. Die Lage in Mariupol ist "Ärzte ohne Grenzen" zufolge "die totale Katastrophe". Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Die USA und andere hätten Informationen, wonach Moskau "Scheinreferenden" in den sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk plane, mit denen die Territorien an Russland angegliedert würden. Es gebe zudem Hinweise, dass Russland in Cherson eine Abstimmung über eine Unabhängigkeit organisieren werde. Mit solchen Referenden versuche der Kreml möglicherweise, seinem Vorgehen einen demokratischen Anstrich zu geben, sagte Carpenter. Solche gefälschten Abstimmungen würden aber nicht als rechtmäßig angesehen werden.

"Ärzte ohne Grenzen": Lage in Mariupol "die totale Katastrophe"

Die humanitäre Lage in der umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol ist nach Einschätzung der Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" desaströs. "Nach dem, was wir bisher an Informationen haben, lässt sich klar sagen: Es ist die totale Katastrophe", sagte die Notfallkoordinatorin für die Ukraine, Anja Wolz, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Nach ihren Einschätzungen wird das tatsächliche Ausmaß an menschlichem Leid in der belagerten Metropole erst in Zukunft vollständig sichtbar werden. "Wir machen uns glaube ich keine Vorstellung davon, was wir dort noch sehen werden. Butscha, Irpin und Hostomel sind nur die Spitze des Eisbergs", fügte Wolz hinzu. In den Städten Butscha, Irpin, Borodjanka und Hostomel waren nach dem Abzug russischer Truppen hunderte Leichen gefunden worden.