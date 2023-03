Krieg in der Ukraine

Der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow lehnt Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Putin kategorisch ab. Nach dem Raketenangriff auf Saporischschja droht der ukrainische Präsident Selenskyj Vergeltung an. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Laut Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums wurden bislang mehr als 150.000 Angehörige der russischen Armee getötet. Via Twitter veröffentliche das Ministerium eine Liste, nach der die russischen Angreifer unter anderem auch knapp 3400 Panzer, 6658 gepanzerte Kampffahrzeuge, 5264 Lkw und Kraftstofftanks, 300 Kampfflugzeuge und 2058 Drohnen verloren haben. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Aktuelle Aussagen über die eigenen Verluste machte das Ministerium nicht. Immer wieder werden auf sozialen Medien teils widersprüchliche Angaben über vermeintliche Verluste auf beiden Seiten veröffentlicht.

In einigen Kommunen funktionieren Unterbringung und Integration, andere rufen nach Hilfe.

Makejew betonte die große Arbeit für den Wiederaufbau der Ukraine. "Für uns beginnt der Wiederaufbau jetzt, nicht erst nachdem wir den Krieg gewonnen haben." Es gebe in Deutschland keine Anwerbekampagne für eine Rückkehr, aber es seien bereits im Sommer und im Herbst viele Menschen in ihre Heimat zurückgekehrt. Deutschland habe auch dabei geholfen und eine Plattform für Wiederaufbau ausgebaut.

Bis dahin sei er dankbar, dass die Menschen in Deutschland Schutz und Hilfe bekämen und sich zwischenzeitlich integrierten. Deutschland hat nach offiziellen Angaben gut eine Millionen Ukrainer aufgenommen. Umfragen zufolge wollen 37 Prozent der Kriegsflüchtlinge in Deutschland bleiben.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Olexij Makejew, setzt darauf, dass die allermeisten Kriegsflüchtlinge seines Landes wieder in ihre Heimat zurückkehren. "Natürlich sind wir daran interessiert, nachdem wir den Krieg gewonnen haben, dass diese Menschen zurückkommen und beim Wiederaufbau in der Ukraine helfen", sagte Makejew in einem heute veröffentlichten Interview mit Reuters-TV.

Ukrainischer Verteidigungsminister lehnt Verhandlungen ab

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow lehnt Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin kategorisch ab. Sein Präsident Wolodymyr Selenskyj habe ganz klar erklärt, "dass wir nicht mit dem derzeitigen Kremlchef verhandeln werden", sagte Resnikow der "Bild"-Zeitung. Die Ukraine werde nur "über Reparationen, ein internationales Tribunal und die Verantwortung für die Kriegsverbrechen des Kremlpersonals" sprechen.

Zugleich zeigte sich Resnikow optimistisch, dass der Krieg in seinem Land im Laufe dieses Jahres mit der Rückeroberung aller russisch besetzten Gebiete zu Ende geht. "Ich bin ein Optimist, ich sehe die Situation auf dem Schlachtfeld, ich sehe die Entwicklung der Unterstützung und ich sehe wirklich, dass es eine Chance gibt, diesen Krieg in diesem Jahr mit unserem Sieg zu beenden." Zugleich zeigte er sich überzeugt, dass der Westen schon bald auch Kampfjets an sein Land liefern werde.

Zurückhaltend reagierte der Verteidigungsminister auf die von Bundeskanzler Olaf Scholz gestern im Bundestag in Aussicht gestellten Sicherheitszusagen für die Ukraine nach Kriegsende. "Die Ukraine muss echte Sicherheitsgarantien erhalten", forderte Resnikow. Er erinnerte daran, dass sein Land bereits einmal derartige Garantien bekommen habe, damit es seine Atomwaffen abgebe. "Das hat nicht funktioniert."

Scholz hatte gestern im Bundestag die Grundzüge seiner Ukraine-Politik bekräftigt: Er betonte das Recht der Ukraine auf Souveränität und Selbstverteidigung und kündigte eine unbefristete Fortsetzung der deutschen Unterstützung an. Zugleich stellte er Sicherheitszusagen der Verbündeten an die Ukraine für die Zeit nach dem Krieg in Aussicht.